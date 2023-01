Két évvel Siklósi Örs halála után új énekessel folytatja az AWS

Siklósi Örs 2021 februárjában halt meg, fél évvel azután, hogy leukémiát diagnosztizáltak nála. A zenekar azóta két olyan dalt is megjelentetett, amelyet még az énekes halála előtt rögzítettek, ám az továbbra is kérdéses volt, kivel és hogyan folytatják a jövőben a munkát.

Hétfő délben az AWS hivatalos Facebook-oldalán jelentették be a tagok, hogy Stefán Tamás személyében megtalálták Siklósi Örs utódját, aki az Odaát című klipes dallal debütált a csapatban.

A zenészek egy hosszú bejegyzésben magyarázták, mit éltek át az elmúlt időszakban, és miért pont Stefán Tamásra esett a választásuk. Visszaemlékeztek, hogy amikor 2006-ban, 15-16 évesen megalapították az AWS-t, még nem voltak nagy céljaik, csak zenélni szerettek volna, és jól érezni magukat, közben viszont nemcsak zenésztársak, hanem legjobb barátok is lettek. Együtt meneteltek szépen lassan az elérhetetlennek tűnő céljaik felé, ahogy együtt buktak el és álltak fel újra egy-egy kudarc után, egy emberként segítve a másikon, ha valamiért támogatásra szorult. Mindeközben csak az lebegett a szemük előtt, hogy folytassák a közös munkát, mert úgy érezték, még sokkal több van bennük. Két évvel ezelőtt azonban az élet minden tervüket felülírta.

Felfoghatatlanul gyorsan vesztettük el a legjobb barátunkat, zenésztársunkat, a világ pedig egy csodálatos embert, akit nagyon sokak érezhettek közel magukhoz, közvetlensége miatt is. Ahogy már korábban is elmondtuk nektek, Örs három AWS-dalt énekelt fel, ebből kettő már megjelent. Tudnotok kell, ezek félkész állapotban voltak, és be kellett fejezni őket. Ez nem egy gyári munka, ahol futószalagon lehet dalokat termelni, minden egyes dal befejezése komoly munkát igényelt és annál is komolyabb lelki megterheléssel járt. Gondoljatok bele, milyen érzés volt, amikor először hallottátok ezeket a dalokat, láttátok ezeket a klipeket