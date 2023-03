Megjelent az új Depeche Mode-album

A zenekar idén nyáron Magyarországon is fellép, addig négy hónapunk maradt magunkba szívni az új dalokat.

Az elmúlt hónapokban két dalt is megismerhettünk az új Depeche Mode-lemezről; a Ghost Again

és a My Cosmos Is Mine dalok után most itt a teljes lemez.

Utoljára 2017-ben jelent meg Depeche Mode-album. Ez volt a zenekar 14. lemeze, a Spirit, így hat hosszú évet kellett várni a következő korongra. Ám az elmúlt évben nem csak ezért nem volt felhőtlen a Depeche Mode-rajongók öröme. Tavaly májusban meghalt a zenekar egyik alapító tagja, Andy Fletcher billentyűs.

Az új lemez munkálatait még vele kezdték el, de végül a Memento Mori című albumot már csak Martin Gore és Dave Gahan jegyzi.

A Depeche Mode a 80-as évek végén és a 90-es évek elején olyan dalokkal aratott hatalmas nemzetközi sikert, mint a Personal Jesus, az Enjoy The Silence és az I Feel You. A zenekar tagjait 2020-ban beválasztották a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.

Többször is jártak már az elmúlt években Magyarországon, legutóbb 2018-ban a VOLT Fesztiválon koncerteztek. Idén lemezbemutató turnéra indulnak, és július 28-án újra magyar közönség előtt lépnek fel.