Megjelent az első klipes dal a Depeche Mode márciusban érkező lemezéről

A Depeche Mode csütörtökön jelentette meg új dalát, a Ghosts Againt és az ahhoz tartozó fekete-fehér klipet is a YouTube-on, amelynek már most 1,4 millió fölött jár a nézettsége. A frontember, Dave Gahan elmondása szerint a szerzeményben a melankólia és az öröm tökéletes egyensúlya jelenik meg.

A zenekar legutóbb öt évvel ezelőtt adott ki stúdióalbumot, a Spiritet, amelyet március 24-én követ majd a sorban 15., Memento Mori című lemezük. Ez lesz az első album, amit a 60 éves korában elhunyt Andy Fletcher egykori alapító tag és billentyűs halála óta megjelentetnek, akinek még életében volt lehetősége dolgozni a lemezen.

A Depeche Mode a 80-as évek végén és a 90-es évek elején olyan dalokkal aratott hatalmas nemzetközi sikert, mint a Personal Jesus, az Enjoy The Silence és az I Feel You. A zenekar tagjait 2020-ban beválasztották a Rock and Roll Hírességek Csarnokába. Többször is jártak már az elmúlt években Magyarországon, legutóbb 2018-ban a VOLT Fesztiválon koncerteztek. Idén lemezbemutató turnéra indulnak, és július 2-án a magyar közönség előtt is fellépnek Budapesten, a Puskás Arénában.

(Borítókép: Dave Gahan és Martin Gore, a Depeche Mode együttes tagjai 2022. október 4-én. Fotó: Gina Wetzler / Getty Images)