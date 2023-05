Ráhívták a rendőröket az egri fiúkra, pedig csak klipet forgattak

Szűk egy évvel ezelőtt azt írtuk, hogy a The Wallkids dalához (Mindenki valaki akar lenni) őszre elkészül a klip. Aztán lett ebből tavasz, annak is az eleje, erre mi meg mit csinálunk: hírt adunk róla szinte már a nyár elején.

Talán nem is gond, hogy így alakult, hiszen a klip is két részből áll: a szűk életteret szimbolizáló zenekari jelenetekből, valamint a szabadság életérzését felvonultató, fiatalokból álló, gördeszkás, biciklis és rolleres csapat robogásából. Másrészt az is igaz, hogy minden dal vagy klip akkor hat, amikor azzal találkozunk. Milyen jó, hogy a zene örök, s hogy ahogyan szokták mondani:

Ilyen ez a popszakma…

Vagyis itt van a klip, immár a Stenk olvasói is láthatják, nézhetik. Színes és szagos, akár a radír, amellyel a tintát is el lehet tüntetni. Mert a lényeg mindig a tiszta felületen múlik, azon, amire írni és rajzolni lehet, amit ki lehet színezni. Amelyiken muszáj mesélni.

A The Wallkids klipje a példa arra, hogy nem az számít, hogy élsz és miből, hanem mi az, amit el akarsz mondani magadról és arról a világról, amiben élsz. Az egri srácok ezúttal is maradnak a punk-rock zsánerben, képi világuk, szűkre szabott kameramozgásuk az 1990-es évek videóklipjeinek hangulatát idézik elénk. A kisfilmet Szabó Norman követte el, aki már évek óta a zenekar barátja és videósa.

Roller és rendőrség

A The Wallkids alapító frontembere, Gibbi azt mondja, hogy először kicsit idegenkedett attól, hogy a klipben szinte végig robogjon a roller, de aztán rájött, hogy

ha a 90-es években népszerűbb lett volna a roller, simán együtt pörögtek volna a deszkásokkal és BMX-esekkel.

A forgatás nem volt zökkenőmentes, mert egy lakó ráhívta a stábra rendőrséget. Aztán kiderült, hogy Egerben éppen ott nem tilos a forgatás, de az eset azt mutatja, hogy még ma is vannak olyanok, akik szerint a zenészek csak… Mindegy is. A lényeg, a The Wallkids folyamatosan írja a dalokat, gyakorolnak a koncertekre.

Gibbi azt mondja, hogy a Covid-járvány után ugyan minden visszaállt a régi mederbe, és egy zenekar könnyebben halad a maga útján, ám azt, hogy mennyit és mikor hívják koncertezni, inkább az aktuális zenei trend szabja meg. A csapat most stúdiómunkára készül. Legújabb daluk (Ketten) igazi szerelmes dal, de ahogyan Gibbi mondja: „Rohadtul punkos, azaz igazi pörgős, gyors dal lesz. Új klipet is tervezünk, nem is egyet, hanem kettőt. Az egyik kisfilm zenekar nélküli történet lesz, a másik egy tőlünk megszokott klip.”