Harminc év után tér vissza a The Rolling Stones-ba a legendás basszusgitáros

Visszatér a The Rolling Stones brit rockegyüttes korábbi basszusgitárosa a zenekar soraiba, hogy 2021-ben elhunyt dobosuk, Charlie Watts előtt tisztelegve maga is újra a régi társakkal zenéljen, egy lemezfelvétel erejéig. Bill Wyman még 30 évvel ezelőtt, 1993-ban lépett ki a bandából, a most készülő albumon Mick Jagger kérése azonban újra közreműködik majd.