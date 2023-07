Mielőtt fellépnek a Szigeten, hozzánk vágnak egy ritka jó lemezt

Amikor szeretnénk feltölteni magunk érzésekkel, gyakran a zenéhez fordulunk. Azt várjuk, hogy a pontosra gyártott szekvenciák majd feloldoznak minket, az életünk nyomora elpárolog, mintha nem is lett volna. Pedig akár a szerelemben, ahol egy másik embertől várjuk a magány elfedését, vagy a városi tömegben, ahol ezrek közt sétálva is egyedül vagyunk, a zene is csak eszköz, körítés, ami magában pusztán hangok és szavak különleges vegyülete. Csakis akkor tud rezonálni velünk, ha van bennünk valami, amivel rezonálhat,

ha hagyjuk neki, hogy megpendítsen bennünk valamit.

A fojtogató egyedüllét, a kövérré etetett magány az, ami terjeng a Nothing But Thieves legújabb lemezén. A banda mindig is igyekezett egy olyan sajátos hangzást és üzenetet megteremteni, amivel más előadó nem rendelkezik. Ez részben sikerült is, legújabb lemezük, a Dead Club City az elmúlt években divatos irányzatokat vegyíti, de olyan progresszív ötletek és dinamikai elemek jelennek meg rajta, amiért megéri többször meghallgatni.

A magány dzsungele

Aki élt már nagyvárosban, megtapasztalhatta, milyen érzés, amikor egy tömött metrón, buszon, vagy villamoson nyomorult, szorító érzés lesz úrrá az emberen. Hiába fojtogató maga a tömeg, a nyüzsgés, a lendület élteti ezt a világot. Táplálék a zavarnak, és tápláló a magánynak. Akarjuk, de mégsem. Utáljuk, hogy benne vagyunk de haladni akarunk vele. Ha megtapasztaljuk a többet, nem érjük be kevesebbel, csak amikor már megcsömörlöttünk belé.

Ezzel a felütéssel indít el minket az úton a Dead Club City című lemez és annak nyitódala, a Welcome to the DCC. A dance stílusú nóta, ami alternatív rock hangzással válik lendületessé, hasonlít némileg az elmúlt évek popslágereihez, kicsit a The Weeknd zenéjét idézve. Fülbemászó, igényes a hangzása, megtelít, érzelmileg kiürít.

Van benne valami, ami miatt nehézzé válik a hallgatás, de mégis addiktív, újra megkísért.

A Dead Club City ebben az egyik legjobb. A Nothing But Thievesre korábban is jellemző volt ez a kettősség, de most valahogy kérdésen felüli a hatás. Megtalálták a tökéletes formát. Az egyetlen koncepcionális zavar az albumon, hogy a dalok mind a lemezhez tartoznak, de egymáshoz nem. Ahogy hallgatjuk a számokat, nem érezzük, hogy feltétlenül kötődnének. Számtalan apró történet egy nagyváros különböző pontjairól. Érthető az elképzelés, de a dalok közti szakadékok inkább arra ösztönzik az embert, hogy egyenként hallgassa azokat, nem lemezként. Minden történet egyedi, de leválnak egymásról.

Rögtön a második dal, az Overcome remek példa erre, hisz egy átkötő effekttel megcsinálták a zenei összefolyatást az előző nótával, de akkora az érzelmi rés a két világ közt, hogy azonnal megöli a korábbi hatást. Belelök minket valami teljesen másba. Az Overcome fülbemászó, könnyed, a szöveg kicsit sablonos, de ez nem bántja a dalt, egy popslágert hallunk. Mintha egy Harry Styles-nóta lenne, kiemelten jó dallamtapadással.

Megmaradunk ebben a világban a következő, Tomorrow Is Closed című dalban is. A magányt a könnyedség még mindig elfedi, de megritkulnak a szövegezési közhelyek, és egyedibb ötletek is előkerülnek. Végül az album kimutatja a foga fehérjét, a Keeping You Around című nóta már visszatér az alapkoncepcióra, az önhibáztatás és szorongás kiteljesedik egy trapes, kicsit pop-rockos, minimál megoldásban, amit lo-fi hatások tesznek még inkább nyomorulttá. A zenekar énekese, Conor Mason itt vissza is vesz. A tőle megszokott technikás és dinamikus ívek csak egy-két helyen bukkannak fel,

javarészt a lomhaság és a rezignáltság az uralkodó.

Aztán, amint leírja ezt az ember, Mason kiveri a magas C-t – kis túlzással persze – és visszahozza az alternatív dance-rockot. A City Haunts tágít a zavaron, újabb színeket húz be, amit tovább fokoz a Do You Love Me Yet? – a dal, ami úgy kezdődik, mintha a Ghosttól hallgatnánk a Spillwayst.

Kritikus kitérő

A lemezen van egy nóta, ami témáját tekintve élesen kilóg a többi közül. Ez a Members Only. A kezdő és nyitószámon túl a legtöbb dal inkább az egyénnel foglalkozik, míg a Members Only totális társadalomkritika, ahol az egyén inkább ürügy a rendszerszintű problémák bemutatására. A dal maga egyébként olyan, mintha egy 2015-ben elindult Marron 5 nótáját hallgatnánk, ahogy halványan felsejlik a Harder To Breathe-korszak – Adam Levine bandája a kezdetben azért még hajlamos volt belenyúlni rockzenébe.

A lemez végén még két szerelmes szám – a Green Eyes :: Siena és a Foreign Language – feszíti meg a magány rekeszizmait, ahogy az ember arcába röhög, aki azt reméli, hogy egyszer majd minden jobb lesz. Aztán az utolsó előtti dal, a Talking To Myself egyfajta tompán keserű beletörődés, az egyedüllét elfogadása.

Az album végén pedig, mint derült égből egy vödör lecsó, megjelenik a semmi máshoz nem hasonlítható Pop The Balloon. Tematikailag párja a lemezt nyitó Welcome to the DCC-nek, de hangzásban kilóg a sorból. Költői kritika, nyers zenei erőszak. A törések, a ritmusváltások, a reszelős riffek, a digitális társadalom gyalázása mind az ember arcába robban. A szám közepén egy éteri kivezetéssel ülteti le a dinamikát, ami egyszerre behúz és eltaszít. Mint egy ritka drog, amit nem egészen élvezünk, de akarunk. Szinte érzéki, ahogy bekúszik, kioltja magát, majd orgyilkos módjára, egy rövidke szólóval kitör a feszültség.

Összegezve: egy ritka jó lemezt hozott el nekünk a Nothing But Thieves.

Egyedi, autentikus, progresszív, mégsem nélkülözi a slágerességet. Figyeli a követőtábor igényeit, de nem fél kilépni a komfortzónából. Finoman taszítja bele a hallgatót a kényelmetlen helyzetbe, amiből az ember nem menekül, hanem még többet kér. A zenekar idén a Sziget Fesztiválon is fellép, reméljük, az új lemezről is felcsendül majd pár nóta a jól ismert slágerek mellett.