A Vodka for Kids első magyar dalával indul harcba a kiégés ellen

Sokszor felvetődik a kérdés, hogy az eredetileg angol szövegekkel induló hazai zenekarok miért váltanak magyarra. A jelenség nem új keletű, de az elmúlt években egyre gyakoribb. Az egyre népszerűbb Vodka for Kids zenekar is erre a sorsra jutott, első magyar nyelvű daluk, az UNOM pedig az eddigiektől eltérően az itthon érzett befásulást mutatja be.

A pécsi Vodka for Kidsről már korábban is írtunk, hiszen a fiúk a szcéna legmenőbb bandáival turnéznak és koncerteznek. Előző, DiSMiSFit című kislemezükkel már felkerültek a punk- és metálzenei-palettára, most viszont újabb rajongókat szeretnének elérni legelső magyar dalukkal. Az UNOM sokkal kevésbé nyers, mint a srácok korábbi anyagai, mégis őszintébbnek hat. Ez valószínűleg az anyanyelven íródott szövegnek is köszönhető.

Az eddigiekhez képest komolyabb hangnemben megszólalni, kicsit másképp, mint ahogy eddig az megszokott volt tőlünk

– olvasható a zenekar közleményében.

Az UNOM arról szól, hogy az ember egy idő után belefásul a mindennapok tragikomédiájába és eltorzul a valóságról alkotott képe. A dalhoz készült videóklip átadja a magyar valóságot, és mindenféle embert megmutat, akivel itthon találkozhatunk.

A videó ezúttal nem a Map Change Buffalójában, vagy a Vomit Atlantájában játszódik, hanem a magyar rozsdaövezetet mutatja be – nem feltétlen ipari megközelítésből

– mondja Zsidó Ákos, a zenekar frontembere.

Az új nóta ráadásul sokkal dallamosabb is, mint a zenekar előző kislemeze, ezzel pedig egy kevésbé zúzós közönséget is meg tudnak fogni.

Azért amellett sem lehet elmenni, hogy a magyar szöveg biztosan rengeteg új embert fog behúzni, hiszen hiába tudnak a mai fiatalok egészen jól angolul, azért mégiscsak az anyanyelv az első. Persze ennek is két oldala van: magyar szöveggel itthon több embert lehet elérni, viszont a sokáig angolul éneklő előadók beleszoknak az angol szövegírásba, így nehezebb az anyanyelven alkotni. A Vodka for Kidsnek szerencsére sikerült megugrania az akadályt.