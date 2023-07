Mihályfi Luca: „Engem minden random csávó jobbra húz a Tinderen″

Bárcsak minden dal és klip ilyen egyszerűen és gyorsan elkészülne, mint Mihályfi Luca és Ekhoe új – közös – dala, a Villám! De a recept egyszerű, Luca szerint legalábbis:

Elmentem a stúdióba Závodi Marcihoz, akire szinte bátyámként tekintek, és beszélgettünk arról, milyen vibe-okat szeretnék a következő megjelenéshez. Mindig akartam egy nagyon női, pimasz dalt, és a Revolver mély hangvétele után valami bulisabbat. Ez volt a kiindulópont.

S ha már így alakult, született egy beat, ami Luca szerint nagyon igazodott az elképzelt hangulathoz, majd elkészült a dalszöveg is. Az, hogy a nótát Luca éppen Ekhoe-val szerette volna előadni, abban az is közrejátszott, hogy Manuel Idegen-turnéján megismerkedett Ekhoe-val, így amikor a dalhoz felvették Luca részét, elküldte neki. Ekhoe meg válaszolt, hogy: tetszik, nyomjuk.

Villám, pillám, kislány

No, így már érthető, hogy a Villám című dal miért is villám. A klip is készülhetett volna hasonló módon, vagyis gyorsan, de a forgatás elhúzódott. Sok egyedi ötlet ugyan nincsen benne, de Lucának tetszik, mert Rádli Bence rendező „nagyon eltalálta a vibe-ot”.

Ami pedig a szöveget illeti, főleg a rímeket, azok is hamar megtapadnak a dalban, mondhatnánk úgy is, hogy illeszkednek a vibe-hoz, de ilyen ez, amikor egymással ölelkezik a listán, az irkál, a kislány, a villám, a pillám, a csizmám és a csillám.

Figyelem, ebben a dalban Luca veszélyes pilláról énekel, és arról – de ez a klip alapján talán érthető is –, hogy „Mindig készen állok, hogyha meg kell magamat védenem, Mert engem minden random csávó jobbra húz a Tinderen”.