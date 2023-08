Háborús kutyák vonyítanak Az Ördög Enciklopédiájában

Talán nem is annyira elfeledett, negyven évvel ezelőtti hangulatot idéz meg a Mandoki Soulmates Devil's Encyclopedia című dala. Az Ördög Enciklopédiája azt a zenei sokszínűséget vegyíti, amely egykor alapjaiban határozta meg a könnyűzenei világot.

A progresszív rock kora ugyan már történelem, igaz, születése óta folyamatosan tartó, de úgy tűnik, a téma is, amiről ez a dal is szól. És ebből a szempontból mindegy is, hogy milyen a fúziós zenei irányzat, mert az a tanulságos, ami miatt az emberiség történelme folyton zsákutcába fordul.

Az ördög enciklopédiáját ugyanis az ember írja, és ez egy öröktől tartó folyamat. Amióta az ember ebben az univerzumban megjelent, és ezen a planétán is olyan régóta dalol az áhított békéről, az egymás megértéséről, a másik elfogadásáról, hogy lényegében mindegy is. A bárdok, a dalnokok is csak a történelem nótásai, a lelkiismeret pillanatainak bajnokai.

A Devil's Encyclopedia című dalban olyan nevek dolgoznak, mint Ian Anderson (Jethro Tull), Jesse Siebenberg (Supertramp) és Tony Carey (Rainbow), valamint a zenekar vezetője, Leslie Mandoki, illetve két fúziós legenda, Mike Stern és Richard Bona.

Koncert és fúzió

Leslie Mandoki szerint a dalt a megosztott és radikalizálódó világ eseményei inspirálták, különösen a közösségi média állapota. Az énekes azt hangsúlyozza, hogy 2023-ban ismét „sebzett szívek kiáltanak, a háború kutyái vonítanak, és amikor a szavak már nem elegendőek, a zene akkor szólal meg”.

A DEVIL'S ENCYCLOPEDIA CÍMŰ DAL EGYBEN BETEKINTÉS A MANDOKI SOULMATES 2024-ES ALBUMÁBA.

A formáció 2023. augusztus 18-án ingyenes koncertet ad Budapesten, a Szent István téren. Láthatjuk majd Leslie Mandokit, Al Di Meolát, Richard Bonát, Till Brönnert, Nick van Eedét, Bill Evanst, Mike Sternt, Randy Breckert, John Helliwellt, Tony Carey-t, valamint fellép Caramel, Mező Misi és Zséda is.