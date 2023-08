Elment a nagymama, csak karosszék és fénykép maradt utána

A szerettek elvesztése olyan dolog, amivel a legtöbb ember szembenéz élete során, akár többször is. A nagyszülők és dédszülők távozása olyan, amit sokan már gyerekként megtapasztalnak. Rengeteg emléktöredék kapcsolódik hozzájuk, amelyek a szeretet és gondoskodás minden válfaját megmutatják. Sokszor csak egy mosoly, egy gesztus, a sütemény illata vagy egy ikonikus bútor, szövet, egy fél mondat, egy szófordulat. Valami, amiről eszünkben jut az,

akivel többé már csak az emlékek üvegpalotájában találkozhatunk, amely törékeny, szemgyönyörködtető és magányos.

A Here We Are zenekar nagyjából egy hete jelentette meg legújabb dalát, az Együtt egyedült, amely zeneileg, lírikusan és prozódiailag is nagyon erősre sikeredett. A zenekarra jellemző elektronikus hangzás és a metál keverése itt sem változott, csak sokkal jobban eltolódott az utóbbi irányába.

A szám elektronikus elemei csupán díszítő és sűrítő jelleggel érvényesülnek egy-egy témát megerősítve vagy hozzáadva. Ezúttal inkább a hangszeres zenén van a hangsúly, olyannyira, hogy még egy egészen frankó gitárszóló is helyet kapott a dal vége felé.

Van ott több is

A szöveg egyszerre dolgozik egyedi, érzelemdús szóképekkel, miközben néha egy-egy közérthető, talán túlságosan is közhelybe hajló sort tűzdel bele. Ez is jellemző a bandára, ami szokatlan, hiszen többnyire egy dalszöveg vagy elcsépelt frázisokat idéz, vagy próbál egyedi lenni, de hiába, vagy erős, velős és őszinte. Ők a negyedik kör, amiben remek gondolatok, nem túlmisztifikált metaforák vannak,

de valahogy mindig belezúdul egy elem, ami kicsit meggyengíti ezt.

A gondolatok érthetők, őszinték, vezetik a hallgatót, értjük, miről szól a dal. Közben a szóképek működnek, egyikbe vagy másikba erős érzelem is jut, de néha elbizonytalanodnak a sorok, és visszasiklik olyan frázisokba, amelyek mára túlhasználttá váltak. Ettől függetlenül élvezhető, és nem vesz el a dalból, de érezzük, hogy több mélység is van ott, ahonnan ezek a sorok jönnek.

A történet a dal mögött, amelyet a videóklip szépen megtámaszt, egy nagyszülő és egy unoka kapcsolata, a közös emlékek, majd a veszteség utáni fájdalom. A dal szövege elsősorban a veszteségre húzza fel a gondolatot, de érezni, hogy

ez nem egy párkapcsolat, hanem másfajta, mély, családi kötelék.

A klip maga – egy-két snittől eltekintve, amelyek a lendület ellen dolgoznak – remek látvány és szép kivitelezés, akárcsak a dal. Valószínűleg a zenekar egyik legismertebb száma lesz a jövőben, mivel a dallamtapadása sem gyenge. Arra is van némi esély, hogy akár ennek a dalnak köszönhetően a zenekar némileg nagyobb ismertségre tesz szert itthon, felülmúlva eddigi eléréseiket. Ez kiderül, a lehetőség adott.