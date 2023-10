Ráoltották a zenekarra a villanyt, pedig még nem végeztek

A jazzgitáros szerint a táncoló sárkány olyan, mint az elefánt a porcelánboltban: annak ellenére kerül a parkettre, hogy semmi keresnivalója ott.

Ha Kínában dobnánk be ezt a gondolatot, nem biztos, hogy értő fülekre találnánk. A táncoló sárkány ikonikus, tradicionális előadásforma, amihez profi táncosokra van szükség. Pont úgy, ahogy a Dancing Dragon című dalt sem adhatják elő botfülű zenészek.

Gyémánt Bálint triója megmutatja, miért is a győzelem és szerencse jelképe a sárkány keleten.

A luxus a muzsikus életében, ha azt tehet, amit akar, ez a három előadónak most megadatott. A fennkölt teremtmény fennkölt barlangjában, élőben vehették fel a számot. Az Operaház Vörös Szalonjának eleganciája tökéletesen illik a győzelem szimbólumához.

Persze az is lehet, hogy az elefántos vicc miatt a sárkány megsértődött, és szerencséből már kevesebbet adott a zenészeknek, akiknek vaksötétben kellett elemlámpával kipakolni az Operaház fogságából. Az épület ugyanis 23-kor automatikusan leoltja a fényeket, ez ellen a zenészek nem tehettek semmit.

Azért a mitikus lény annyi szerencsét hozott, hogy lámpaoltás előtt hat perccel elkészült a felvétel, így csak kipakolásnál kellett válságmenedzselni.

A Dancing Dragon a januárban érkező, Vortex of Silence című album első előfutára, ráadásul az egyetlen olyan dal a lemezen, amely kizárólag elektronikus platformokon jelenik meg. Rendhagyó módon a német kiadóval úgy határoztunk, hogy az elektronikus zenei felületeken kívül 180 grammos bakelitlemez formájában is elérhető lesz az album

– mesélte Gyémánt Bálint az Indexhez eljuttatott közleményben. Hozzáteszi:

Azt gondolom, hogy jelenleg mindenkinek nehéz érvényesülni, még a saját közegén belül is, egy új zenei piacra belépni pedig tényleg komoly feladat. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékének tanáraként sokszor kérnek tőlem tanácsot fiatal, tehetséges művészek. Nekik sem tudok mást javasolni, mint amit saját magamnak is mantrázok. Hiszek abban, amit csinálok, és az egész életem munkájával teszem ezt, a legnagyobb igényességgel és szakmai tudással. Hogy kinek? Abban nem lehetek biztos, de talán erre nem is az én dolgom választ találni.