Annyira lenézte a társait, hogy kiretusálta őket

Ötvenéves a poptörténelem egyik legsikeresebb albuma, a Pink Floyd The Dark Side Of The Moonja, amelyből Roger Waters a nyolcvanadik születésnapjára készített egy hangoskönyvet.

Ez nem más, mint afféle meditatív workshop, az eredeti mű végtelenül lelassított, gyéren hangszerelt újragondolása. Az album Waters zenés narrációja, lábjegyzete az eredeti műhöz.

Ebben a kellemes hömpölygésben el tudunk időzni a dalvázlatok fölött, és persze, találunk anyagnyomokat, hajszálakból kinyert DNS-t – igen, ez az 1973-as monolit sajátos újragondolása.

Holdbéli táj

Olyan az egész, mintha Waters bevett volna valami fájdalomcsillapítót az ízületi fájdalmaira, amitől nagyon belassult. Az eredeti album arculati elemeiben alapvetően a sötétség és a színek sajátos játéka érvényesül. A sötét ezúttal a hiányt is jelenti, azt, hogy Waters kiiktatta a zavaró tényezőt, magát a Pink Floydot, de főleg David Glimourt, hiszen a szólói nélkül olyan a lemez, mint

azok a háborús emlékművek, amelyek úgy ábrázolják a családokat, hogy valakinek a hiányát – legfeljebb – kontúrokkal mutatják be.

Gitárszólók helyett sok esetben spoken world kommentárokat hallunk. Waters úgy gondolta, hogy visszaveszi azt, ami az övé. A The Dark Side Of The Moon szerinte nem egy tesztlemez a hangkarok beállításához, nem is ikertorony, a Time és a Money albuma, The Dark Side Roger Waters drágaszága.

Tánc a sötétben

A Redux verzió az ő 2023-as kommentárjait tartalmazza egykori fő művéhez, ami persze meghökkentő, hiszen a The Dark Side Of The Moon egy zenekar produkciója, nem pedig Roger Waters szólólemeze.

Most mégis mintha kisajátítaná minden idők negyedik legnagyobb példányszámban eladott albumát,

ami 981 hétig szerepelt az amerikai Billboard Top 200-as listáján. Waters nem csillogó emlékműsort akart, nem szerette volna ünnepélyesebbé tenni az eredeti anyagot, hanem pont az ellenkezőt tette. Lecsupaszította, kibelezte az anyagot, meg akarta mutatni az album tényleges mondanivalóját. Szerinte a csilingelő gitárszólók és a széles vásznú nagy vokálok miatt elvonták a hallgató figyelmét az eredeti gondolatoktól.

Az album számára most médium volt, arra is jó, hogy a nyolcvanéves művész kapcsolatba lépjen a harmincéves énjével, miközben – a zenés idegenvezetésnek hála – mi különböző nézőpontokat kapunk a forrásanyaghoz. „Miért nem vesszük fel újra a The Dark Side-ot?" – kérdezi Waters ironizálva a Brain Damage új verziójának elején, és nevetve hozzáteszi: Megőrült!

Persze, nem árt egy kis önirónia is. Aki késztetést érez arra, hogy belépjen az album belső terébe, annak tetszeni fog, de akinek a zsigereiben ott van az összes groove-ja, effektje, az bizonyára inkább az 1973-as zenekari teljesítményt szeretné hallani.





Egy talált tárgy megtisztítása

Waters szerint az új verzió jobban mutatja meg, hogy mi volt a lemez koncepciója, és ötven év távlatából még az is kiderülhet, hogy miért hagytuk, hogy így legyen, és hogy miért romolhat el minden az ember életében.

Bízunk benne, hogy ez a szándék vezette Waterst, nem pedig az, hogy az albumról kiretusálja azokat, akik rajta kívül részt vettek az alkotói folyamatokban. A The Telegraphnak nemrég ezt nyilatkozta egykori társairól: „Nem tudtak dalokat írni, nincs mit mondaniuk. Ők nem művészek! Nincsenek ötleteik, soha nem is voltak, és ez megőrjíti őket.". Nem tudom, mekkorát szólt volna a The Great Gig In The Sky Clare Torry felemelő vokálja nélkül, de Gilmour szólóit sem Waters írta meg.

Fénytörés

A The Dark Side Of The Moon kollektív alkotás, akkor is, ha legnagyobb szerepe Watersnek volt benne. Maga az újragondolás igénye egyébként nem túl eredeti ötlet, hiszen korábban a The Flaming Lips már feldolgozta az albumot, nem beszélve az Easy Star All-Stars reggae-verziójáról (!), a Dub Side Of The Moonról. Waters nemcsak az eredeti albumot, de talán még a feldolgozás posztmodern gesztusát is vissza akarja venni, létrehozva a The Dark Side Of The Moon fáradt monológokkal teli képzeletbeli soundtrackjét.

