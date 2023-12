Megdolgoztat, meglep, felemel, majd a összetör

Erős albummal tért vissza 2020-as Metanoia című lemez után a magyar extrém és groove metal egyik zászlóshajója, az Omega Diatribe. A banda nem hazudtolta meg magát. Noha a dalok zöme most inkább az energikus elemekre fókuszál, azért kapunk poliritmikus részeket is,

valamint előtör némi kísérletezés is a számokban a metál különféle ágazatainak keverésével.

A kilenc dalos lemezről korábban jelentek már meg előzetesen nóták, mint a Mindreader vagy a My Sphere. A zenekar egy dal erejéig kooperál is az ismert amerikai énekessel, a Sinsaenum tagjával, Sean Zatorsky-val. Eddigi munkásságuk méltó folytatásának ígérkezik a mostani album. Ez az Omega Diatribe és új lemezük, a Deviant.

A zenekar a nagy groove és extrém metál bandák világán túl ezúttal elővesz olyan hangulatokat is – nu metal vagy industrial elemeket –, amelyeket leginkább olyan zenekaroktól szokhattunk meg, mint a Korn, a Nine Inch Nails vagy a Fear Factory – persze ezt a rájuk jellemző groove hatásokkal vegyítve.

Erős párosítás

Noha az indítás még nem nagyon lép ki a komfortzónából, hamar megtörik a kiszámíthatóságot. A Deviant, a Reflections vagy a False Prophecy című dalok már számos kevert elemmel mozgatják meg a hallgatóság fantáziáját anélkül, hogy eldobnák a zenekar saját stílusát.

A lemezen – ahogy fent említettük – szerepel egy kooperáció is Sean Zatorsky-val, akivel a banda gitárosa, Hájer Gergő a Vented nevű amerikai supergoupban is együtt dolgozik. A Vented Joey Jordisonnal, a Slipknot ex-dobosával kezdte meg a közös munkát, akivel halála előtt el is készítették több dal vázát.

Az Omega Diatribe stílusához remekül passzolnak Zatorsky vokáljai, amelyek igazán velőssé teszik az Indoctrinated című dalt. Az új lemezen így valódi, kiemelt kooperációs alkotáskánt foglal helyet a szám.

Új közeg, régi csapat

A zenekar új albumán a háttér- és utómunkálatokban sem kötött kompromisszumokat, hogy a lehető legjobb végeredményt érjék el. Kiadót váltottak, így a 2023-as korong már nem az ukrán Metal Scrap Record égisze alatt jelenik meg, hanem a magyar Metal.hu adja ki lemezüket.

Ezen felül visszatértek korábbi producerükhöz, a dán Tue Madsenhez, akivel 2018-ban elkészítették Trinity című albumukat, amely a HangSúly Zenei Díjon elnyerte az év legjobb stúdióprodukciójának járó elismerést. Madsen korábban olyan előadókkal dolgozott,

mint a Meshuggah, a Suicide Silence vagy a The Haunted.

Az album, noha az elején még nem robbantja fel a hallgatóságot, és nem tud minden dal egyenként kiemelkedni, végeredményben kompakt és erőteljes alkotás. A közepén lévő dinamikai hullámzás változatos élményt ad. Izgalmas, felpörgeti a hallgatót. Az Omega Diatribe új lemeze remekül illeszkedik az előadó albumainak sorába, erősítve a banda eddigi munkásságát, és elhintve az érzést, hogy van még jó pár dolog a banda tarsolyában, amivel meg tudják lepni a hallgatót. A groove metal szerelmesei készüljenek, érkezik a Deviant.

8,1/10