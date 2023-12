A bezártságtól becsavarodtak az utasok

Az Index szerkesztősége gyakran kap zenei anyagokat feltörekvő együttesektől, előadóktól. PickUp néven elindított sorozatunkban időről időre beszámolunk három új névről, csapatról,

küldjenek akár lemezt, kislemezt vagy single-t.

Fontos: az Indexet az előadók keresik meg, érdekükben nem járt közben kiadó, sem PR-os vagy marketinges – legfeljebb kapcsolattartó. A hármas listát a Kultúra rovat – stílusbéli és tartalmi korlátok nélkül – kizárólag saját belátása szerint állítja össze. A mostani PickUp három előadója:

Slapstick?,

The Curious Kind,

Orient Fall.

Bár eddig havonta egy válogatással találkozhattak az olvasók, számos előadótól kaptunk friss tartalmakat az elmúlt időszakban, ezért úgy döntöttünk, decemberben duplázik a PickUp. A mostani – nevezzük ünnepi különkiadásnak – szabályaiban azonos az eddigiekkel. Nem tudunk minden izgalmas bandát és zenészt belesűríteni jelen írásunkba, de januárban folytatódik a sorozat.

Furcsa név és furcsa forma

Nem, nem a mi kezünk görcsöl rá erőszakosan a kérdőjelre: van egy zenekar, amelynek neve egyszavas kérdőmondat. A Slapstick? első nagylemeze koncepcióalbum, furcsa, kozmikus utazás. A banda 2018 óta tesz közzé zenei tartalmakat streaming felületeken, a mostani, 2023. november 25-én kiadott korong pedig a tőlük megszokott stíluskavalkád megtestesülése,

nem szűkölködik rendhagyó zenei ötletekben és táncolható témákban.

Az album az emberiség intergalaktikus utazását dolgozza fel, ahogy két planéta között félúton megreked az űrhajó. Számos történet elevenedik meg a dalszövegekben az űrben rekedő asztronautától a táncparkettet felszántó elvált apa sztoriján át egészen a bezártságtól becsavarodó utasokig.

Noha a sztori elsőre elég depresszívnek hat, a nyomott érzést feloldja a lemez intenzív lüktetése, táncra invitáló ritmusai, dögös funky groove-jai és kísérleti kompozíciói. A mostani lemezen található az első olyan dal, amelynél a banda négy tagja közös éneklésre adta a fejét, kísérleti jelleggel.

Az albumon számos kooperáció kapott helyet,

vendégénekel Mayer Szonja is, akivel a banda már többször dolgozott együtt korábban. Raprészekkel erősíti a buli hangulatát Lighghty, perkán ad izgalmas lüktetést Gulyás Boti, de a Jazzboisból ismert Dom.Beats is megjelenik, akinek a szaxofonjátékát hallhatjuk az albumon. Rajtuk kívül besegített a zenekarnak Kozár Julcsi, Gálhidy Gizus, Mina Latham és zongorán Dovalovszki Erik.

Újjászülető kíváncsiság

Jövőre a Sziget Fesztiválon is megmutathatja magát, de előtte még meglepi a közönségét némi muzsikával a hazai progresszív rockzene érdekes résztvevője, a The Curious Kind. A banda még év elején dobta ki első kislemezét,

a most megjelent single pedig egy készülő album beharangozója.

Új daluk, a Born Again izgalmas dallamkavalkád, amelyet többek közt Kovács Gergely velős énekei tesznek igazán energikussá. A zongorák és szimfonikus elemek is jól erősítik egymást, a hangszerelés aprólékos, tudatos kivitelezés, ami egyensúlyban van a dalszöveg témájával.

Az egyetlen aprócska gyenge pontja a dalnak a refrénben búvik meg, ahol a hatalmas zenei atmoszférában elvész a dob ereje – ez nem kimondottan kompozíciós hiba, inkább a végső összhangzásban csúszott el valami a balansz terén. A flow azonban nem törik meg, a zongora és az ének közös ritmizálása fenntartja a hallgatóban a lüktetést.

Ettől függetlenül a Born Again energiája és dallamossága igazán jó dallá teszi a szerzeményt,

amely remekül illeszkedik a banda első kislemezének világához, mégis valami mást hoz.

Nagy visszatérés

Hosszas kihagyás után újból az éterben hasít a magyar metál banda, az Orient Fall, amely négy jelentős metál stílust – progressive, core, black, death – kever. A csapat 2020-ban jelentette meg utolsó kiadványát Contrast Is What Keeps Us Together címmel.

A bandatagok ezután elvonultak kicsit, és szüneteltették a közös munkát.

Számot vetettek az életükkel, majd újból összeállva zenében egyesítették a tapasztalataikat. Ennek eredménye a most megjelent Disassociate című daluk, amely egy közelgő kislemez előfutára. A dal témája egyfajta „hazatérés” egy hosszas küzdelem, félelmekkel és szorongással való szembenézés után.

Zeneileg bár elsőre energia-központúnak hat a dal, a háttérbe beépített dallamvezetések hatására érzelmekkel feldúsított atmoszféra jön létre. A banda ezt az energiát és gondolatiságot viszi magával 2024 februári visszatérő koncertjére, ahol olyan zenekarokkal fog színpadra lépni, mint a Satelles, a Brainlust vagy az Icenap, akikről korábban mi is írtunk a PickUpban.