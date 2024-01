Lemondja turnéját a Slipknot frontembere

Lelki és fizikai egészségi problémák miatt lemondja szólóénekesként meghirdetett turnéját a Slipknot zenekar frontembere, Corey Taylor. „Ígérem, mindent megteszek, hogy olyan egészséges legyek, amennyire csak lehet” – írta Instagram-bejegyzésében az énekes.

Corey Taylor, a Slipknot frontembere „nehéz szívvel” jelentette be, hogy lemondja a soron következő fellépéseit, hogy az egészségére tudjon koncentrálni.

„Az elmúlt hónapokban a lelki és fizikai egészségem megromlott, és olyan helyzetbe kerültem, ami egészségtelen volt a családomnak és nekem is – írta az Instagramon. – Tudom, hogy ez a döntés sokkoló lesz egyesek számára, mások pedig népszerűtlennek tarthatják, de miután alaposan megnéztem, hol vagyok, és hová tartok, vissza kell vonulnom, és otthon kell lennem a családommal ez idő alatt.”

Az énekesnek 2024. február 3-án kezdődött volna a turnéja Torontóban, mielőtt átutazott volna az Egyesült Államokba. Az eredeti tervek szerint március 3-ig kellett volna fellépnie.

Ez Amerika

„A szeretetemet küldöm a rajongóknak, a zenekaromnak, a családomnak, a barátaimnak és mindenkinek, aki segített, hogy idáig jussak – írta. – Ígérem, mindent megteszek, hogy a lehető legegészségesebb legyek. Addig is elnézést kérek mindenkitől, akit a turnén láthattunk volna, ha ennek vége, remélhetőleg találkozunk még.”

Taylor a Beyond című kislemezéhez készült videóklipről ezt nyilatkozta a Rolling Stone-nak: „Ez azt mutatja be, hol tartunk most nemzetként, országként, népként. Az, hogy senki sem fogadja el, hogy az amerikaiak másképp néznek ki, másképp beszélnek, másképp szeretnek, teljesen nevetséges. Tehát ez a videó egy utazás arról, hogy merre tart most Amerika.”