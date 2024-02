Évek óta egyre magasabbra és magasabbra ível a pop metal zenekar, az Amaranthe. Náluk valóban látni a lassú építkezés eredményét, így 16 évvel 2008-as indulásuk után eljutottak oda, hogy Budapesten a Barba Negrában a Dragonforce mellett lépnek fel, de előzenekarkodás helyett társbandaként.

Azonban mielőtt ez A nőnapi koncert megtörténne – mert mikor máskor jönne Elize Ryd bandája hozzánk –, most debütált a friss lemezük, The Catalyst címen. Ez az első album, amelyen az új screamer, Mikael Sehlin már főállásban működik közre.

Jó, hogy ez a kiadvány még most csapódott be,

mert reméljük, hogy így több nótát megszólaltatnak majd a kimondottan diverz, mégis – a zenekartól megszokott módon – pofátlanul dallamos lemezről a koncerten. Ahelyett, hogy előző Manifest albumuk világát építenék tovább, egy egészen más érzet jött a mostani korongon. Mondjuk is, mire lehet számítani.

A teljesség igénye nélkül, vannak a lemezen core-, szimfonikus-, disco-, EDM-, pop metal, power metal és groove elemek. Talán az elektronikus és a szinti- hatások dominálnak a leginkább, amihez pofátlanul sok dögös, dance elemet kapunk, némi R&B-vel. Noha a lemez egészét nem jellemezhetjük töretlen izgalomként – akad azért önismétlés –, egységét tekintve jó, dallamos, amihez jön némi fűszer, hogy fenntartsák vele az érdeklődést.

Táncmetál

Az album elsődleges előnye a – mindig furcsa egy metál lemeznél ilyet írni, de a – táncolhatóságában van. Számos dobtéma alapvetően olyan, mintha bármilyen dance stílusból emelték volna át. Számos dalban gyakorlatilag diszkó hatások jelennek meg metálba csomagolva.

Elsődleges hátrányként pedig azt lehet megnevezni, hogy a sok dallamos, fülbemászó refrén egy idő után kezd összemosódni.

Vannak, amelyek kiugranak, jól megmaradnak, de nem egyszer önismétlőnek tűnnek a témák, amit a zenei effektekkel próbálnak szétválasztani, ám végeredményben csak a lemez érzetét viszik tovább, egyenként nem dominánsak.

Nagyon érdekes, hogy harmadik lemeze hallgatjuk – több mint hét éve –, ahogy Nils Molin és Elize Ryd tiszta énekei összeforrnak. Bár eddig is voltak szép, közös pillanataik, de talán nem túlzás azt mondani, hogy a The Catalyst lemezen tökéletes balansz alakult ki. Mindketten képesek megmutatni profi énekes teljesítményüket – Molin némileg több terepet kapott most erre –, miközben a kórusok szélesek, vastagok, frankón összeállnak.

Azonban nem szabad elfeledkezni a harmadik frontemberről, a banda új screameréről sem, akinek ez az első lemeze az Amaranthéval. Még 2022-ben vált ki a csapat ikonikus vokalistája, Henrik Englund Wilhelmsson, akinek erős, jellegzetes, pofátlanul kiművelt üvöltései meghatározóak voltak a svéd banda életében –

legnagyobb sikereikhez is hozzájárultak testes, mély hangjai.

Az új tag, Mikael Sehlin 2023-ban lett a csapat teljes értékű tagja, aminek a The Catalyst az első nagy tesztrepülése. Wilhelmsson (a fentiekre utalva) nehezen pótolható. Ilyenkor ildomos azt mondani, hogy „de nem a pótlás a cél”, azonban most kicsit ezt az érzést kaptuk – noha a banda nem siette el a tagválasztást.

Sehlin szintén profi, középtartományaiban pedig valamelyest hasonlít is Wilhelmsson üvöltéseire, azonban az a romboló mélység, amivel utóbbi rendelkezett, nincs meg Sehlin eszköztárában akkora erővel. Ezzel szemben kapunk némi magasabb screamet az új tagtól, ami a sajátja, viszont – két orbitálisan magas hangú énekes mellett –

az amplitúdó erősebb eszköz lenne, mint a középmagas vokál.

Mindenesetre az úr – amennyiben túllépünk a kötelezőkörös hasonlítgatáson –, remek teljesítményt nyújt, és szépen beilleszkedik a zenekar dinamikájába. A háromfős kórusok is profin egyben vannak, így a jövőben még inkább izgalmas kompozíciókat kaphatunk az Amaranthétól, amelytől sosem állt távol a kísérletezés.

Vissza az időben

A lemeznek van még egy érdekes aspektusa, ami érdemel pár szót. Ez a furcsa építkezés. Szemben a megszokottal, most abszolút nem a kezdő nóták viszik a prímet – attól függetlenül, hogy izgalmas elemeket és színeket mutat a banda bennük. Ez bizonyosan nem volt szándékos.

A Liberated című daltól kezdve olyan durván fülbemászó, szinti és dance központú témák érkeznek a lemezen, amik hamar megmozgatják az embert, bár ezért sokszor a keményebb témák sérülnek – függetlenül a tetemes mennyiségű hörgéstől.

A lemez balladája, a Stay a Little While azért erősen kilóg a folytatásból

– kicsit szokatlan helyen is érkezik –, ám nem veri szét a kohéziót. Noha jelentősen megtöri a lemez folytonosságát, mégsem végzetesen. A dal szépen, grandiózusan építkezik, viszont nem feltétlen nevezhetjük a zenekar legerősebb balladájának – némi Nightwish hatás érződik a számon, ami szintén vág az egységen, de csak csínján.

Kapunk jó pár trapes, modern R&B-s elemet a lemezen, persze metál zenei szűrőkön keresztül, amire a szinti hangzásokat dömpingelő dalok jól ráerősítenek. Ezekben a számokban a banda maximálisan ki tudja aknázni a zenéjükben lévő sokrétűséget. Van néhány hatás,

amely visszaviszi a hallgatóságot egy-két évtizeddel, azonban az a mókás, hogy nem a metál színtéren.

Az album egy része – kis túlzással – olyan, mint a 2010 körüli glam nation éra – mintha Adam Lambert első slágereit kapnánk metál formátumban. Az a pofátlanul szép, hogy tökéletesen működik, és a harapósabb dalokból nem vesz el, hanem épp hozzájuk ad.

Összesítve az Amaranthe hetedik stúdióalbuma, a The Catalyst egy jól összeállított lemez, amely technikás, dallamos, sokszínű, miközben klasszul vezeti be a zenekar életébe az új frontemberüket.

Furcsa, mert a bandától annyi különféle dolgot kaptunk az évek során, hogy dacára minden kísérletezésnek, nem tűnik új lemezük formabontónak. Mintha azokat a dolgokat sűrítették volna össze, amelyben a legjobbak, de a biztos talajtól nem rugaszkodnának el. Ettől függetlenül több erős, izgalmas szám is született, így várjuk, hogy március nyolcadikán ebből mennyit kaphatunk meg a Barba Negrában.

7,6/10