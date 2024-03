Megbánta az abortuszra kényszerítést, és már csak szórakoztatni akar

Britney Spears The Woman in Me című memoárjából tudható, hogy Justin Timberlake lelki nyomást gyakorolt rá, hogy vetesse el közös gyermeküket. Az évtizedek múlva kiderült kényszerítés megtépázta Timberlake nimbuszát, és nem popbaleset volt, valószínű, hogy ez lehetett az egyik első lépcsőfoka az egykori tinisztár pokoli utazásának, és akkor még nem hoztuk szóba Britney apját. Maradjunk annyiban, hogy úgy járt Justin Timberlake, mint Gandalf Moria tárnáiban, amikor is a szörny tüzes ostora lerántotta a feneketlen mélységbe, amikor már úgy tűnt, hogy a varázsló legyőzte a bánya gonoszát. Timberlake sem ért át sértetlenül a túloldalra.

Többé nincs megállás

De Justin Timberlake-nek nem ehhez a filmhez van köze, hanem egy másikhoz, igaz, mindkettőben vannak trollok. Ez a film a Trollok című animációs mese, amelynek a legnagyobb slágere Timberlake csillámfényes dala, a Can't Stop the Feeling! volt. A kérdés inkább az, hogy vajon a napokban megjelent Everything I Thought It Was című hatodik, és egyben leghosszabb, 77 perces albumán találhatóak-e ekkora dalok? Ja, a No Angels, a My Favorite Drug, a Fuckin' Up the Disco vagy éppen a Fame például nagyot szólnak. Ugyanakkor a közel nyolcvan perc könyörtelenül hosszú, ha feleennyi lenne a játékidő, ha megtalálták volna a fókuszt, beljebb lennénk. Semmi nem indokol ilyen hosszú albumot, a diszkó-funk esztétika esetében.

Funky esztétika

Még akkor sem, ha a produceri munkákban olyan nagyágyúk vettek részt, mint Calvin Harris, Timbaland, Danja, Angel López. Szóval, az album kitakar egy remek negyvenperces anyagot − igen, el kellett volna dobni a másik negyven percet. 2024-ben Timberlake nem tudta megismételni a valóban grandiózus és szintén fárasztóan hosszú albumát, a 2006-os FutureSex/LoveSounds-ot. A recept nem volt túl bonyolult, Michael Jackson Off the Wall című 1979-es lemezét keverte össze Timbaland a produceri fantáziáival. Az Everything I Thought It Was nem korrigál, nem igazít semmit Timberlake karrierjén, leginkább a múlt dicsőségén mereng, de a hosszúságán kívül semmi nem utal az ambícióra. Igaz, viszont jobban sikerült, mint a karrier megbillenését jelző, hat évvel ezelőtt megjelent Man of the Woods.

Visszatért a már alaposan bejárt elektro funky kultúrtájára, hozza a már ismert macsós narratíváját, annak ellenére, hogy kétgyerekes családapa. Még 2021-ben egy Instagram-posztban kért bocsánatot a vad ügyeiért, és némi bűntudatot mutat a nyitó, Memphis című dalban is. Imádkozom, hogy béke legyen bennem, és ne a sajnálkozás, mert amikor a Mississippibe néztem a lelkemet, és az visszatükröződött... A bocsánatkérés után azt csinálja, amihez legjobban ért: táncparkettpopot, olyan dalokkal, mint a Fuckin' Up the Disco vagy a No Angels... Nem véletlen, hogy sikerkovácsa, Timbaland öt dalt vett kezelésbe az albumon.

Aputest

Nem könnyű kitalálni, hogy merre menjen tovább egy 43 éves, kétgyerekes családapa, aki anno akkora csajozógép volt, hogy mindenki természetesnek vette, hogy a második, nyolcmillió példányban értékesített albumának a FutureSex/LoveSounds címet adta. Persze, családapaként is énekelhet a végtelen szexről, arról, hogy amikor minden ruhád a padlóra kerül, imádkozz (Infinity Sex). Persze, a szexuális ragadozó póz jobban áll a független, fiatal pasiknak, mint az apukáknak, még akkor is, ha a feleség nem más, mint a gyönyörű színésznő, Jessica Biel. Ki kíváncsi ugyanis a háztartási szexre, azután, hogy a gyerekeknek anyu felolvasott a Holdas Hanna és Mályvaszín Nyuszi kalandjaiból.

Mennyország Turiszt

Ha az Everything I Thought It Was el tudta volna hitetni velünk, hogy Timberlake újra feltalálta a funky-popot, ha mindent, amit csinált az albumon, azt érdemes lenne levédetnie, akkor bámulatos visszatéréséről beszélnének, nem pedig a Britney-féle afférról. Timberlake a Memphis című dalában arról is énekel, hogy ha nem a Mennyországban ébred fel, akkor az egész egy pokoli utazás volt. Még az ágyában ébred, amiről nem tudjuk, hogy a Mennyhez vagy a Pokolhoz van tájolva, de annyi biztos – és ezt Britney Spears tudja a legjobban –, a Pokol leginkább a szórakoztatóiparra emlékeztet.

Justin Timberlake: Everything I Thought It Was

Sony

18 szám 77 perc

7/10