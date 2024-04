Azahriah olyan kritikát fogalmazott meg, amitől mindenki ledöbbent

2024. április 1-jén éjfélkor ismét bomba robbant, Azahriah ledobta a népre új klipjét és kislemezét. A cipoe névre keresztelt, ijesztően aktuális alkotás húsvéthétfőn – és bolondok napján – került fel a zene- és videómegosztókra.

Lassan kőbe van vésve, hogy ha magyar korképet (kórképet?) várunk Azahriah-tól, akkor jeles napokon remélhetjük a megjelenést: tavaly május 1-jén, a munka ünnepén jelent meg a Memento nagylemez, azon belül is az igen aktuális témákat boncolgató Four Moods 2, most pedig itt a cipoe, amely ugyanannyira, ha nem jobban vázolja fel a magyar valóságot, pláne olyan időszakban, amikor talán a megszokottnál is jobban felbolydult az ország és persze a közélet.

Már legutóbbi klipjével is meglepte a rajongóit, a kommentelők azonban ismét hitetlenkedve fogadták az alkotást.

„Azt gondoltam a mariana.ároknál, hogy ez chillesebb album lesz, erre jön ez, és teljesen megváltozott a véleményem. Megint olyat húztál elő, amire lehet, sokunk nem is számított volna” – írta egy hozzászóló.

Nyíltan burkol

A rap mindig tökéletes eszközéül bizonyult a szókimondó, kritikus gondolkodásnak, az előadók emészthető, élvezetes formában fogalmazták meg a személyes (vagy éppen társadalmi és rendszerszintű) problémákat. A zene előnye pedig nagy kincs, pláne ha az előadó Azahriah, akinek a hangja – egyúttal üzenete – az ország legeldugottabb szegletébe is eljut.

Azahriah, aki az utóbbi hónapokban kicsit a közélet felé is nyitott, és égető témákban szólalt meg akár a közösségi médiában, akár élőben, most sem rejtette véka alá a véleményét. A cipoe tele van utalásokkal, nyílt és burkolt célzásokkal. A magyar valóság ismét szépen kiütközik.

Jó is, hogy a zene és a videó kéz a kézben jár, hiszen a vizuális elemek jelentéstartalma és rétegei teszik fel igazán a pontot az i-re. Az előadó stílusától lehetelnyit eltérő, kicsit oldschoolosabb, hiphoposabb hangzásvilágú szám felét szinte érteni sem lehet – a kommentelők legalábbis ezt hangsúlyozzák –, de elég nézni a filmecskét, és a zenénél is hangosabban ordít a fülünkbe az üzenet.

A két részre osztott klip első felében mintha egy pártgyűlés elevenedne meg előttünk, a háttérben egy busófejű alakot fejeznek le a rohamrendőrök. A teremben, a tagok között vörös szőnyegen vonul végig egy disznó, felette Azahriah Szabadság-szoborként jelenik meg a plakátokon, pálmaág helyett gitárt emel a magasba, a zenével harcol a népért, értelmezhetnénk…

Azahriah a sötétben zongorázni kezd, majd hirtelen vidéki atmoszférába csöppenünk.

F*szt érdekel az, hogy hogy lettél milliomos?

Jön majd egy cunami, és minden sz*rod elmossa,

Ha nem te éled meg, hát majd a kövi generáció

– fakad ki.

Kaja, pia, részegedés, józanodás, disznóvágás, generációk együtt mulatása, a bánat elpanaszolása a pszichológusnak, aki elhűlve hallgatja a sorokat, mielőtt a családi portréba bepofátlankodik a két rohamrendőr és a dekapitált szőrös lény.

Figyelj, a te keserves tragédiád, az tudod, micsoda?

Semmi, nulla, zéró, barátom,

Hát nézzél már körül!

Ha én elmesélném neked azokat a történeteket, amiket én itt hallok,

Sírva fakadnál, barátom!

– hangzik a háttérben az átvezető Mucsi Zoltán szavaival, mielőtt a második rész, vagyis a palotai élet, az ottani viszonyok, nézeteltérések, élethelyzetek jelennének meg előttünk. A fekete-fehérbe burkolózott újpalotai jelenetekhez angol szöveg dukál, legalábbis egy ideig.

Senki sincs biztonságban

A jelenetekről süt, hogy ebben a valóságban a nehézségek mindennaposak, de a remény sugarai a szürke világban is fel-felbukkannak.

Ennél a résznél a videó alatt többen is panaszkodtak, hogy nem értik a szöveget. Azahriah azonban – mintha csak előre megjósolta volna a kommenteket – már a klip készítésekor a tettek mezejére lépett. Érdekes, hogy a magyar szövegrész négy sorát feliratozva is kiírták:

Így ha netalán a szél jártatná a szád / Vagy hoznád másra rá a frászt / Egy buta Origo-cikkel / Te propagandagép.

Hogy miért pont ezeket a mondatokat tüntetik fel a képernyőn, mindenki döntse el maga. A cím is elgondolkodtató, több hozzászóló felteszi a kérdést, vajon cipót vagy cipőt jelent. Egyiket sem:

a cipoe egy Magyarországon elterjedt graffiti tag, ez a klipből is kiolvasható.

A cipós kommenteket olvasva azonnal felvetődhet a panem et circenses, hiszen a valóságunk nagy cirkusz, a kenyér pedig egyre nagyobb luxus, de a költői szabadság jegyében ennek az esetleges megéneklését a későbbiekben Azahriah-ra bízzuk.