Testvérek, és annyira gyűlölik egymást, hogy senki nem gondolta, hogy ez lesz a vége

Az Oasis gitárosa, Noel Gallagher hamarosan útnak indul a The Definitly Maybe című album keletkezésének 30. évfordulóján, de nem egyedül. Csatlakozik hozzá valaki más is, aki szintén a Gallagher nevet viseli.

Köztudott, hogy az Oasis zenekar két fő tagja, Liam Gallagher és Noel Gallagher testvérek. Aki ezzel tisztában van, annak nyilvánvalóan az sem újdonság. hogy az olyan dalokat, mint a Wonderwall vagy a Don't Look Back in Anger-t jegyző páros nem ápol túlságosan jó kapcsolatot egymással. A zenekar 1991-től 2009 augusztusáig működött, amikor is a testvérek úgy összevesztek, hogy Noel bejelentette távozását.

A két zenész korábban is képes volt bármikor összekapni, ami sokszor veszélyeztette a koncerteket is. Az utolsó balhé során Noel gitárja is megsérült, ő pedig még aznap kilépett a zenekarból

Némi szomorúsággal, de óriási megkönnyebbüléssel közlöm, hogy ma este elhagytam az Oasist! Az emberek majd azt írnak és mondanak amit akarnak, de én egyszerűen egy napot sem tudok tovább együtt dolgozni Liammel

− publikálta döntését Noel az Oasis weboldalán.

Felhívta Noelt

Hőseink külön utakon folytatták tevékenységüket, bár egyiküknek sem sikerült akkora sikereket elérni, mint együtt az Oasisben. A szétválás óta többször felmerült, hogy újra összeáll a zenekar, de végül nem lett belőle semmi.

Ám Liam Gallagher a Mirrornak elmondta, hogy a múlt hónapban felhívta Noel-t.

Felhívtam. Vagyis az embereim hívták fel az ő menedzsmentjét. Letettünk egy jó ajánlatot az asztalra, de nemet mondott. Pedig nagy turné lett volna sok pénzzel. Mégis lefújta. Értem, hogy éppen egy válás közepén van, de akkor is. Ettől függetlenül én megcsinálom a Definitely Maybe turnét és jól fogom érezni magam nélküle is.

Noel Gallagher a Definitely maybe 30. évfordulóján indul útnak, előzenekarnak pedig a fia, Gene Gallagher zenekarát választotta, a Villanelle együttest. A bandában a 22 éves Gene énekel és gitározik, a zenekar pedig kifejezetten jó − ha hihetünk apjának.

Míg Noel és fia együtt indulnak koncertezni, addig Liam a saját zenekarával fut neki a turnénak, mely Magyarországot is érinti. Úgy tűnik, az Oasis újraegyesülésére még várnunk kell.

Több olyan zenekar is van, ahol testvérek zenélnek együtt. A Jonas Brothers-től kezdve, a Biffy Clyro-n át, de ilyen például a Van Halen, a Jackson 5, az INXS, valamint a már csak fél gárdával működő AC/DC. Bár több zenekaron belül is voltak súrlódások, melyek gyakran rivalizálásból születtek, mind elhanyagolható Gallagherék balhéihoz képest.