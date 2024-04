Az Imagine Dragons egyik tagja titokzatos módon eltűnt

Las Vegas pop-rock nagyágyúja, az Imagine Dragons kicsit visszatért korábbi valójához, miközben próbál új irányokba is nyitni friss, Eyes Closed című dalával. A szám igaz „banger” lett a maga nemében, amely igazán profira sikeredett. A zenekar legjobb időszakainak slágereit idézi, ráadásul energiában sem szenved hiányt. Noha stílusában nem távolodott el nagyon a központi hatásoktól, egy-két új effekt és műfaji elem megjelenik a dalban,

amit szépen mosnak össze saját zeneiségükkel.

A dalhoz született egy videóklip is, amely itt-ott igazán látványos, de néhol picit fura. Olyan, mintha a kétezres évek animált valóságát idézné, kicsit olyan bandák kezdeti klipjeire hajazva, mint a Linkin Park In The Endje vagy a Godsmacktől az I Stand Alone. Ez, noha lehet koncepcionális elgondolás is, a zene kísérleti ötletei miatt inkább kicsit ellentétes hatást kelt.

Maradni vagy menni?

A 2024. április 3-án kidobott számot néhány nap alatt milliók hallgatták meg, ami bizonyítja: az Imagine Dragons továbbra is tényező, noha némileg megkopott népszerűségük az elmúlt években. Az előző lemezek is hoztak néhány igazán jó dalt és erős slágert, de a 2017-es Evolve sikereit nem tudták felülmúlni.

Ennek ellenére, ahogy a 2023-as Sziget Fesztiválon való fellépésükön is láthattuk, közönségük továbbra sem tűnt el, és ugyanúgy tízezrek kíváncsiak egy-egy koncertjükre. Az ország legnagyobb zenei fesztiváljának második napján igazi tömegtumultust hozott össze a banda.

A zenekar hivatalosan jelenleg is négy taggal fut, de csak hárman vannak jelen a most debütált klipben és a hozzá készült új fotókon is. Daniel Platzman, a banda dobosa nem szerepel egyiken sem.