Azahriah: Európa-liga kaliberű lett a szarom

Ismét új dallal jelentkezett Azahriah. A „tripla Puskás” előtt két nappal egy különleges koprodukciót osztott meg rajongóival a fiatal előadó: a francia hiphop duóval, a L’Entourloop formációval készítette el a Don’t Turn The Bass Down című muzsikát.

A L’Entourloop érdekessége, hogy elsőre azt hinnénk, nem is állhatnának távolabb Azahriah-tól, hiszen tagjai, Sir James és King Johnny már közel hatvan éve a zeneiparban dolgoznak, mégis úgy tűnik, megtalálták a közös hangot.

A reggae/hiphop formáció hangzásvilága igen közel áll Azahriah stílusához. Olyannyira, hogy tavaly októberben a L’Entourloop veszprémi koncertjén Azahriah is felbukkant. A találgatások akkor már elindultak, többen megtippelték, hogy közös dal sülhet ki a „barátságból”.

Bejöttek a tippek

Így is történt, május 22-én debütált a Don’t Turn The Bass Down. Az együttműködésről egyébként néhány napja az előadó is beszámolt az Instagramon, szintén hangsúlyozva, hogy már Veszprémben felvetődött a kollaboráció ötlete.

A dal alapját a franciák készítették, a szöveg pedig Azahriah érdeme. A hatalomról, a befutásról, a közösségi médiáról énekel, na meg arról, hogy „Európa-liga kaliberű lett a szarom”.