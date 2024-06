Újabb európai turnéra indul Azahriah

A tavalyi európai koncertsorozat után Azahriah idén is külföldön zárja az évet: az előadó a 24 órán át elérhető Instagram-sztorijában jelentette be annak a tíz városnak a nevét, ahol zenélni fog ősszel.

Eddig csak egy-egy külföldi koncertet jelentett be az idei szezonra Azahriah, most azonban a közösségi médiában osztotta meg a hírt követőivel: 10 állomásos európai turnéra indul szeptemberben.

Azahriah nem sokat pihen a tripla Puskás után, hamarosan indul a fesztiválszezon, június 14-én az ausztriai Nova Rock Festivalon lép fel, aztán sorra veszi a magyar bulikat, sőt Szerbiában és Szlovákiában is koncertezik.

Az utóbbi időben többször is elhangzott Azahriah kapcsán, hogy az előadó megpróbálkozik a külföldi hírnévszerzéssel is, hiszen egyre többen érdeklődnek a zenéje iránt a határ másik oldalán, valamint a tengerentúlon is.

Bár tavaly őszi európai turnéján szinte kizárólag magyar nézők buliztak, idén talán már több külföldit szólít meg a produkció. Érdekesség, hogy a városok listája szinte teljesen megegyezik a tavalyi felhozatallal, bár a bulik más koncerthelyszíneken lesznek.

Azahriah Barcelonában kezdi meg a koncertsorozatot szeptember 19-én, majd