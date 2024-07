Manu Chao a világ- és könnyűzene egyik legérdekesebb és legértékesebb figurája. Úgy nyúl számos stílushoz és témához, hogy tartalmukat, kulturális és szociális hátterüket tiszteletben tartja, miközben a végeredmény mindig egyedi, kizárólag rá jellemző lesz. A legenda nemcsak új lemezének dalaiból adott ízelítőt, hanem egy húsz perces dokumentumfilmmel is meglepte rajongóit.

Az énekes-dalszerző 17 évig váratott minket új lemezével, korábban több nyelven, számos országban, rengeteg különböző művésszel alkotott közösen. 2023-ban pedig Magyarországon is fellépett.

Az új lemez, aminek Viva Tu lesz a címe, 2024. szeptember 20-án fog megjelenni, de a zenész már kidobott róla két dalt kedvcsinálónak. Az egyik a címadó Viva Tu, másik pedig a São Paulo Motoboy. Ahogy a Variety is írja, a lemez az énekes-dalszerző elmúlt 17 évének tapasztalatait összegzi, utazásainak emlékeit és az emberek mindennapi életének történeteit ülteti zenés formába. Ilyen a nemrég megjelent São Paulo Motoboy videóklipje is.

A több százezres periféria

A dalhoz Brazília legnépesebb városának, Sao Paulónak egyik szubkulturális közössége, a motoboy réteg adta az ihletet. A több mint 12 milliós lakosú település külvárosi részeivel együtt a húszmilliós lélekszámot is meghaladja, ha pedig az elmosódó városhatárokból fakadó konurbációt is figyelembe vesszük, akkor a megalopolisz már a harminc milliót is túllépi.

A világváros több mint 300 ezer, a társadalom perifériáján élő olyan motoros árukézbesítőnek ad munkát és otthont,

akik fontos gazdasági és szociális hajtóerőt jelentenek Sao Pauló számára.

Az ő történetüket énekli meg a dal, amelynek egyik főszereplője egy motogirl. Sokan férfi szakmaként írják le a kézbesítői munkát, amellyel egy ekkora városban számos veszély is együtt jár, de manapság egyre több nő dönt úgy, hogy beszáll, mert a saját kezükbe akarják venni a sorsukat.

Néhány nappal a dal megjelenése után egy húsz perces dokumentumfilm is kikerült Manu Chao YouTube-oldalára, amely részletesen bemutatja a motoboyok életét.

Egy olyan férfi szemszögéből láthatjuk, aki megpróbál kitörni a külvárosi nyomornegyedből, de továbbra is aktív tagja a motoboyoknak. A dokumentumfilmből kiderül, hogy több mint tíz év börtön után miként talált új életcélt gyermeke születését követően, miért gondolta kölyökkorától fogva, hogy nincs menőbb dolog, mint motoboynak lenni Amerika egyik legnagyobb városában.

Az érzelemdús, ugyanakkor informatív dokumentumfilm egyszerre szórakoztató és elgondolkodtató. Figyelemfelkeltő alkotás, amely a társadalom perifériáján ragadt csoportra vet reflektorfényt, miközben igyekszik nem befogadhatatlan, kioktató vagy megosztó végeredménnyel szolgálni. A szeretetre, az összetartozásra és a közösségre épít. Hiába esik szó elnyomásról, a társadalmi rétegek közti szakadékokról, szociális kettős mércéről, a végeredmény ellenszenv és harag helyett szimpátiát ébreszt a nézőben.

Hamarosan érkezik a teljes album

A São Paulo Motoboy előtt megjelent, Viva Tu című dal egy kicsit más hangulatú, inkább életvidám, mintsem kemény, szociális kérdéseket feszegető alkotás. Azonban ugyanúgy megvan benne az előadóra jellemző, társadalmi kérdésekre rávilágító gondolatiság, ami évtizedek óta áthatja az énekes teljes munkásságát.

Manu Chao legújabb, Viva Tu című lemeze szeptember 20-án fog megjelenni és 13 felvételt tartalmaz majd.

A korongon egy különleges együttműködés is helyet kap. A hírek szerint a Heaven’s Bad Day című dalban a 15-szörös Grammy-díjas country sztár, a 91 éves Willie Nelson is közreműködik. Az amerikai énekes-dalszerző karrierje során az outlaw country stílus egyik központi figurája volt, szóló és együttműködéses lemezeinek száma pedig meghaladja a 100-at.