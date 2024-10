Budapestre is elhozza 20 éves jubileumi turnéját a Parkway Drive

Hét év után – akárcsak a The Offspring – 2025 novemberében ismét Magyarországra látogat a Parkway Drive, hogy megünnepelje fennállása – és valószínűleg első lemez – húszéves évfordulóját. Az ausztrál metalosok nem hazudtolták meg lokálpatrióta mivoltukat és két auszi bandát, a Thy Art is Murdert és a The Amity Afflictiont hozzák magukkal az MVM Dome-ba.

Az ausztrál metalcore banda ugyan 2003-ban alakult, viszont Killing with a Smile című debütlemeze viszont 2005-ös keltezésű, úgyhogy nagy valószínűséggel nemcsak a zenekart, hanem a lemezt is megünnepli majd a Parkway Drive 2025. november 8-án az MVM Dome-ban. Bár a pályájuk elején még a féktelen metalcore volt a középpontban, az elmúlt két évtizedben sokat változott a banda és ahogy nőttek, úgy váltak egyre befogadhatóbbá a nagyközönség számára is. A változást elindító Atlas című lemezük is már 2012-ben jelent meg, amit szintén megturnéztattak Magyarországon, akkor még a Volt fesztivál nagyszínpadát szántották fel 35 fokban, nappal szembe, szörfgatyában, félmezkóban és tangapapucsban.

Azóta viszont elég nagyot fordult velük a világ és egy délutáni fesztiválozós zenekarból headlinerré érett a produkció, aminek a csúcsponta Winston McCall énekes szerint a 2019-es Wacken Open Air fesztivál volt, ahol az esemény fő fellépőjének választották őket – akkor már egyen feketében és a Rammsteint megszégyenítő pirotechnikát felhasználva. Azóta kiadták legújabb lemezüket Darker Still címmel, ami további dallamosodást – könnyebbséget a témája okán viszont egyáltalán nem – hozott, a zenekar pedig hiába hitte már 2019-ben, hogy elérte a csúcsot, azóta is folyamatosan növekedik.

Az ausztrál banda 2017-ben járt legutóbb Magyarországon – ugyanis a 2020-as koncert a Covid-járvány miatt elmaradt –, úgyhogy rendesen kiéheztették a rajongókat ahhoz képest, hogy előtte szinte évente jártak felénk. De ez talán annyira nem meglepő, hiszen a helyigény és a technikaigény is megnövekedett az utóbbi években, ezért ezúttal az MVM Dome-ban láthatjuk majd McCall-ékat – alig egy héttel a The Offspring után – és reménykedhetünk, hogy a repülő és tüzet okádó platformjukkal nem égetik porig a helyszínt.

A Parkway Drive mindig is büszke volt származására és ezúttal sem hazudtolták meg önmagukat, ugyanis két ausztrál bandát hoznak magukkal nyitásképpen. Az egyik a metalcora/deathcore határmezsgyéjén egyensúlyozó Thy Art is Murder – akik szintén szinte évente járnak hozzánk még az énekescseréjüket követően is –, valamint az augusztusban a Barba Negrát megjáró, melodikus metalcore-ban utazó The Amity Affliction-t. Utóbbi tiszta énekese, Ahren Stringer viszont biztosan nem jön a bandával, ugyanis bejelentette, hogy a 2025-ös évet az addikcióival vívott harcra és a mentális egészségének rendbetételére fordítja.

A jegyértékesítés október 18-án indul, viszont a Concerto Music early bird hírlevelére regisztrált „tagok” már két nappal korábban, szerdán megválthatják belépőjüket.