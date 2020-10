Harci körülmények között Budapest utcáin mutatkozott be először a T-34-es továbbfejlesztett változata, a T-54-es harckocsi. A járművet nem városi körülmények között folyó ütközetre tervezték, még az elődjénél is sebezhetőbbnek bizonyult felülről, amit a felkelők kezdetben maximálisan ki is használtak. A 800-900 fős orosz veszteségek egy része abból a taktikai hibából eredt, hogy a város utcáira küldött gépesített alakulatok mellé nem vezényeltek gyalogsági támogatást, így a házak ablakaiból is támadható volt. Problémát jelentett a jármű személyzetének a korlátozott kilátás is, a harckocsik ezért könnyen elérhetőek lettek a Molotov-koktélos forradalmárok számára.

"Ruszki árvák égtek fáklyaként" - örökítette meg '56 őszének fenti okokból kialakuló utcai eseményeit Bereményi Géza a Corvin-köziek című szerzeményében.