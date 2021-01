Ugyan hivatalosan sosem volt kulcsembere a kezdetben öt, majd később négytagú fiúbandának, a közvéleményben mindig is Harry Stylest emlegették a One Direction frontembereként. A bandatagok persze már rég külön utakon járnak, a 26 éves énekes például a zenei pálya mellett modellkedik, és filmekben is szerepel, legutóbb Olivia Wilde filmjébe, a Don't Worry Darlingba ugrott be Shia LaBeouf helyére.

Mint kiderült, Olivia Wilde időközben össze is melegedett a nála 10 évvel fiatalabb színésszel, együtt jelentek meg ugyanis egy kaliforniai esküvőn. A fotókat ide kattintva nézheti meg.

Bár a képek láttán is egyértelmű lehetne a helyzet, azért egy forrás is megerősítette, hogy Styles és Wilde hetek óta randiznak, és nagyon jól összeillenek. Perez Hilton portálja arról is ír, hogy a fiatal énekes még nem volt képben, amikor a színésznő elvált férjétől, és a castingon sem alkottak még egy párt.