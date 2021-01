Fotó: what's the channel / youtube

Russell Jones - akinek ismeretlen okból gipszbe kellett tenni a lábát, de nem is ez a lényeg - arra lett figyelmes, hogy hirtelen kutyája, Bill, is elkezdett sántítani. Ezért tisztességes kutyatulajdonosként azonnal állatorvoshoz fordult. A vizsgálatok, a röntgen és 120 ezer forint kifizetése után derült ki, hogy Billnek az égvilágon semmi baja.

A sántítás oka pedig nem volt más, mint a gazdája iránt érzett szimpátia.

A férfi videóban is megmutatta, hogyan is néznek most ki gyakorlatban a sétáik.