Fotó: Kevin Mazur / Getty Images Hungary

Korábban már írtunk a srácról, aki sokunk arcára csal mosolyt egy szakadt kartonpapírral a kezében, amit állandóan a feje fölé emel New York utcáin. Ezekre a kartonpapírokra mindig kiírja az aktuális véleményét, meglátásait vagy csak random dolgokat. Most például kicsit magára is gondolt a srác, aki

vélhetően nem szeretné egyedül tölteni a Valentin-napot,

és ezért most a kartonlapjára azt írta, hogy

Rihanna, leszel a valentinom?

– ezzel üzenve az énekesnőnek.

Reméljük, megkapja a választ, és összejön neki.