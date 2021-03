Fotó: TMZ

Ahogy arról korábban beszámoltunk: San Francisco városában, az úgynevezett The Bay Area területén történt az eset, hogy egy Uber-sofőr rászólt a három utasára, hogy viseljenek maszkot, különben nem viszi tovább őket. Erre az egyikük direkt a sofőr arcába köhögött, majd a maszkot is letépte róla. Az Uber egyből letiltotta a felhasználó közül az utast. Ugyanígy tett a konkurens cég, a Lyft is.

A sofőrnek egyből indítottak egy pénzgyűjtő kampányt, hogy segítsék a traumán átesett férfit. A kampány a sofőrtől függetlenül indult, elvileg segítő szándékkal. Össze is jött már 100 ezer dollár, azaz több mint 30 millió forint.

Subhakar Khadka, a megtámadt sofőr nagyon köszöni a sok támogatást. A pénzt fia tanulmányaira, valamint a szülei boldog nyugdíjas éveire akarja fordítani.

Remélhetőleg eljut hozzá ez a pénz, ugyanis nem egyedi eset lenne, hogy mások megsegítésére indított közösségi finanszírozásből az érintett végül nem vagy csak alig kapott valamit.