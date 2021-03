Nemrégiben írtunk róla, hogy Lady Gaga új filmjében, Adam Drivert teszi el láb alól a House of Gucci című film igaz történetében. A filmben a két híresség mellett, még Jared Leto és Jeremy Irons is szerepet kaptak. Leto, Paolo Guccit fogja alakítani a filmben, aki a Gucci-márka egyik atyjának, Aldónak a fiát játssza. Ő volt az, aki a Gucci Shops Inc. alelnöke és vezérigazgatója volt, illetve a Gucci parfümökért is felelt 1954-ben Amerikában. Később a nagybátyja, Rodolfo rúgta őt ki a családi bizniszből. A divattervező 64 éves korában hunyt el májgyulladásban, 1995-ben.

A színésznek egyik szakterülete az, hogy brutálisan képes átalakulni egy szerep kedvéért (Mielőtt meghaltam) itt most jelen esetben nem volt nehéz számára a kopasz, túlsúlyos, Paolo Guccit eljátszania az Oscar-díjas színésznek.

További kis érdekesség a filmről:

Reggiani, aki a fekete özvegy becenevet kapta férje meggyilkolásának megrendelése miatt, nem örül annak, hogy az ő karakterét játszó színésznő, Lady Gaga, nem kereste fel a személyét, hogy beszéljenek a karakterről. Ilyenkor általában szokás a még élő személyt felkeresni, hogy minél hitelesebben tudja alakítani a karaktert a színész, de itt ez nem történt meg (mondjuk részben érthető, hogy miért nem egyeztettek).

A nő szerint:

Ennyi tisztesség szorulhatott volna Lady Gagába, az özvegy szerint.

- nyilatkozta Reggiani, aki 18 év után szabadult a börtönből

