A modell olyan halálos fenyegetést kapott, amivel már komolyan kell számolni. Kendall Jennert meg akarja ölni egy 24 éves férfi, Malik Brown.

Az illetővel kapcsolatban úgy értesült a rendőrség, hogy feltett szándéka, hogy végezzen a modellel, majd magával is. Ehhez valamilyen illegális úton beszerzett pisztolyt tervez használni. A rendőrség erről tájékoztatta Jennert, ahogy arról is, hogy a férfi épp pszichiátriai kezelés alatt áll egy helyi kórházban, de rövid időn belül szabadon engedhetik, ezért is valós a veszély.

Jenner biztonságáról fegyveres testőrök gondoskodnak, a háza pedig be van kamerázva, így állandó megfigyelés alatt áll a nap 24 órájában, így szitne kizárt, hogy a férfi Jenner közelébe férkőzzön.

A bíróság most távoltartási végzést határozott meg: a férfi nem lehet 100 jardnál közelebb Jennerhez.

(TMZ)