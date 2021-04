A színésznő korábban arról nyilatkozott, hogy nem vágja a Marvelt, de még Harry Pottert sem. Pedig egy lányról van szó, aki feltehetőleg benne lehet az ilyen filmek célközönségében. De most nem is ez a lényeg, hisz fontosabb téma is akadt, amiről nyíltan beszélt. Kifejtette, hogy kicsit azért fárasztó tud lenni, hogy a közönség szeme láttára nő fel. Ez abból a szempontból zavarja leginkább, hogy a rajongók még mindig abban a tudatban élnek, hogy ő még csak egy gyerek. Igen, 10 éves volt, amikor először láthatták a Stranger Things című sorozatban. Akkor lehetett rá mondani, hogy még gyerek, de most már 17 éves, és ha nem is kéri ki magának, de azért erősen szeretné jelezni, hogy kezd nővé érni. És igen, ez azzal jár, hogy kivágott pólót vesz fel, ha úgy tartja kedve. Most van abban a korszakban, hogy kezd kialakulni a stílusa, most próbálgatja éppen, hogy mi jó neki, miben és miként érzi jól magát. Ha úgy tartja kedve, akkor magassarkút vesz fel.

Végül arra jutott, hogy egyet tud érteni a rajongókkal abban, hogy nem értenek egyet, mert vagy azt mondják neki, hogy ne öltözködjön így, hisz még csak gyerek, vagy azt, hogy egy vörös szőnyeges eseményre felvett estélyiben úgy néz ki, mintha 50 éves lenne.

