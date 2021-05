Az angol királynő igazi szakértőnek számít az alkoholos italok területén. A Bild összeállítása szerint ebéd előtt egy gyűszűnyi gint és vermutot iszik, citrommal és sok jéggel. Ebédnél borozgat, este száraz martinit iszogat, és lefekvés előtt még egy

pohárka pezsgőt is elkortyol.

II. Erzsébet azonban 95 évesen sem fél váltani, és most piacra dobta saját sörét, amelyet a sandringhami birtokon termesztett árpából főznek. Íme:

A lépésre pár héttel Fülöp herceg halála után került sor, aki nagy sörrajongó volt. Amikor 2000-ben Rómában Giuliano Damato olasz miniszterelnök vacsorát adott a tiszteletükre, a következő szavakkal utasította vissza a felkínált bort:

Hozzanak inkább sört. Mindegy milyet, csak sör legyen!

II. Erzsébet most talán férje emlékének tiszteletére mindjárt két sört is piacra dobott: a Sandringham Golden IPA és a Sandringham Best Bitter már kapható is a birtok üzleteiben, üvegenként 1600 forintnyi összegért.