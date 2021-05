Az élet írja a legjobb forgatókönyveket. Egy nő a saját bőrén tapasztalta meg, milyen egy béna romantikus vígjátékban élni. De sajnos nem lett olyan szirupos a végkifejlet, mint azt a moziban már megszoktuk.

Egy nő a Buzzfeed felhívására írta meg történetét, miután azt kérték az olvasóiktól, osszák meg velük,

miért mondták le az esküvőjüket.

Történt ugyanis, hogy két hónapnyi randizás után a nő akkori barátja hirtelen megkérte a kezét. Mindenki nagyon boldog volt, a leendő ara, a vőlegény és természetesen a nő anyukája is. Hatalmas gyémánt gyűrű csusszant az ujjára, a férfi pedig kijelentette, hogy nem is kéne sokáig húzni a dolgot, ha már úgyis őrülten szerelmesek egymásba. A nő anyja sem sajnálta a pénzt semmire, méregdrága esküvői ruhát vett a lányának, és ezen kívül is álltak mindent. Annak ellenére, hogy a szülők

sosem voltak nagy költekezők.

Itt kezdett valamennyire gyanússá válni a dolog, rá is kérdezett a vőlegénynél, hogy az ő szülei miért nem szállnak be. Mire az a válasz érkezett, hogy sajnos ők elég szegények. Viszont a nő nem értette, akkor hogyan volt pénz a hatalmas gyűrűre.

El is ment a boltba, ahonnan a férfi állítólag a gyűrűt vette, és szerencsére az eladó emlékezett az ékszerre. Mint kiderült, a saját anyja vette azt is. Igen ám, de egy hónappal azelőtt történt a vétel, hogy a férfival egyáltalán randizni kezdtek volna. Sőt, az anya volt az, aki fizette a randikat, az öt csillagos éttermeket.

Szóval mindent.

Mint kiderült, a túlbuzgó örömanya valószínűleg akkor tervelhette ki az egészet, amikor a lánya egy évvel korábban elárulta a szüleinek, hogy biszexuális. A nő szerint ez vezethetett az anyja elkeseredett kerítési kísérletéhez.

De minden jó, ha jó a vége, legalábbis részben. Az esküvő lemondása után a pórul járt menyasszony egy másik nővel kezdett randizni, és úgy döntött, soha többet nem áll szóba az anyjával.