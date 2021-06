Sheridan Ellis egy fiatal texasi nő épp bulizni volt a barátaival. Nem történt semmi különös, elmondása szerint nyugis este volt. Egészen addig, amíg el nem kezdett kipakolni a táskájából.

Ellisről tudni kell, hogy nem nagyon szokott magával táskát vinni, de most kénytelen volt. A lényeg a lényeg, hogy amikor a buli után elkezdte kiüríteni a táskát, akkor látta, hogy valami fura dolog van benne. egy kis nyomkövető.

Elmondása szerint neki nincs ilyenje, nem ő tette oda, tehát elég ijesztő, hogy az este során valahogy a táskájába került az a valami, ami pontosan meg tudja mutatni a nyomkövetővel összepárositott készüléken lévő applikáción, hogy hol található épp az adott eszköz. Ez a kis cucc hasznos tud lenni akkor, ha a kocsink kulcsára teszünk egy ilyen nyomkövetőt, vagy mondjuk a pénztárcánkba. Ha ezeket elveszítenénk, akkor csak elég lenne ránézni az papra és már látnánk is, hogy hol van, merre kell keresni. Ugyanígy jó lehet a gyerek nadrágjába varrva is. De amint az látszik, rossz célra is fel lehet használni az eszközt, például egy kiszemelt áldozatnak egy is meg lehet tudni a címét, és ugye azt is, hogy adott esetben otthon tartózkodik-e.

Szóval nem elég a begináztatástól tartani, még erre is ügyelni kell, ha bulizni megy az ember.

