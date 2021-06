Fotó: Pool / Getty Images Hungary

A színésznő is egy közülünk. Erre pedig James Corden legújabb adásában derült fény, ahol a Nyúl Péter folytatásának szinkronizálásáról mesélt.

Az interjú közben felmerült ugyanis, hogy ő még most, harmincévesen is csak azzal a plüssállatával képes aludni, ami egyidős vele, és amit csak anyukája moshat ki, vagy varrhat meg. Erre a kijelentésre már Rose Byrne is furcsán néz Margot-ra.

A plüssnyúl egyébként így néz ki, és valóban elmondható, hogy valószínűleg látott már jobb napokat is, de azért vegyük figyelembe, hogy már három évtizede vele alszik a színésznő: