Elképzelhető, hogy ennyi volt az énekesnő aktív karrierjének. Élőben jelentkezett be az Instagramon, majd válaszolt a felmerült kérdésekre. Valaki megkérdezte, hogy mikor lesz legközelebb koncert, ahol látni lehet majd. Talán nem túlzás azt mondani, hogy mindenki számára sokkoló válasszal állt elő.

Fogalmam sincs

- mondta. Bővebben is kifejtette, hogy itt nem a koronavírus miatt van bizonytalanság benne. Arról van szó, hogy most nagyon jól érzi magát, és továbbra is szeretne magára összpontosítani. Nem érzi szükségesnek, hogy színpadra álljon elképzelhető, hogy többet nem is fog élőben fellépni.

Az énekesnő egyelőre még elég fiatal, hogy végleg visszavonuljon. Elképzelhető, hogy most 39 évesen tart egy kis szünetet, majd amikor úgy érzi, hogy eljött a visszatérés ideje, és még lesz neve a szakmában, akkor biztos hallani fogunk felőle. Lesz még itt Oops!... I did it again, ha máshol nem, akkor a retro diszkókban.

(huffpost)