A COVID-statisztikák mellett nyilván vannak azok a hírek, amik a kötelező távolságtartás, egyéb szigorítások, tilalmak és kifejezetten a kijárási korlátozás generálta kötelező home office és online meetingek miatt keletkeztek.

Utóbbiból volt jó pár, elég csak a polcon szakértői megszólalást megzavaró gyermekre, majd a gyereket a szobából kirángató dadára gondolni. Vagy a polcon felejtett méretes szexjáték esetére. De mondhatnánk Károly herceg tegnapi kézfogásos performanszát is.

És van itt még valami: a nő, aki 264 alkalommal is ugyanabban a hawaii mintás ingben jelentkezett be a zoom meetingjeire. Ebből azért lett hír, mert senki nem vette észre a munkahelyén, csak akkor, amikor elmondta nekik, hogy amúgy nem tűnt fel? És nem. Hát ez van. Még egy gyakornok is csak annyit tudott reagálni, hogy amúgy direkt csinálta-e. Az egészből annyi a tanulság, ha van egyáltalán, hogy mennyire nem figyelnek erre a nőre a kollégája. Ha vészjóslóbb képet akarunk festeni, akkor azt kell mondjuk, hogy ezek szerint a zoom meetingek nem elég hatásosak, ha ennyire sem figyelnek egymásra az emberek, hogy nem tűnik fel nekik, ha valaki nem kétszer, nem háromszor, de nem is négyszer, hanem kétszázhatvannégyszer ugyanabban a felsőben jelenik meg. Élőben ez nyilván előbb feltűnne az embernek, de online - ezek szerint - nem annyira.

(huffpost)