Fotó: Scott Dudelson / Getty Images Hungary

A színésznő épp a Today egyik műsorának adott interjút az új filmjével kapcsolatban. Ez lenne a Till lDeath, ami egy horror, de most nem is ez a lényeg. Az egész beszélgetés legjobb jelenete az volt, amikor a semmiből egyszer feltűnt a háttérben a kómásan kóválygó kócos kislánya. Ezt is kiszúrták a riporterek és jót nevettek rajta közösen, aztán történt egy váratlan fordulat:

kisfiának is pont arra akadt dolga a házban, ahol édesanyja szépen kisminkelve interjút adott, de nem akart zavarni, inkább négykézláb mászva kúszott a háttérben. Még az üveg felületeken is visszatükröződött, ahogy ott kúszik, így tudott némi vidámságot csempészni a műsorba úgy is, hogy nem is akart szerepelni.

Volt már ennél nagyobb kúszás tévében, élő adásban, de azért ezt is nyugodtan mellé lehet tenni.