Joe Biden felesége, Jill Biden került rá az augusztusi Vogue magazin címlapjára. A szerkesztőség kedveli a first ladyket szerepeltetni a borítóján. Michelle Obama is feltűnt ebben az előkelő pozícióban, de érdekes módon Melania Trump nem. Illetve volt ő is, de 2005-ben, és akkor még csupán modell minőségében. Amikor viszont first lady lett, na akkor viszont már nem keresték, mint jólöltözött elnökfeleség, amit Donald Trump nem is vett jó néven.

A fényképeket a magazin számára egyébként Annie Leibovitz készítette. A címlapon decens nőként látjuk Jill Bident. A sztárfotós felvételei egyébként a Fehér Házban rögzítik az asszonyt, dolgozó nőként és elnökfeleségként egyaránt.

Jill Biden meglehetősen színes egyéniség. Még az elnökválasztás előtt szedtük össze az Indexen, mit érdemes tudni róla. Talán az egyik számunkra legizgalmasabb részlet az életéből, hogy 1977-ben házasodott össze Joe Bidennel, nászútjuk pedig a Balatonon volt.