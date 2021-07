Napi kínzó kérdés rovatunk aktuális számában ezt próbáljuk megfejteni. Az éppen mozipénztárakban nagyot kaszáló Halálos iramban legújabb része van terítéken. A film témája a haverság, a bróság, a család és az eszetlenül felturbózott autók közti harmónia megtalálásáról szól. A mély mondanivaló mellett viszont nagyban ellopja a show-t a látványos autós jelenetek. Itt merült fel a kérdés, hogy létezhet-e jobb autós film, mint ez?

A válasz egyszerű:

ahány alváz, annyi kardántengely és visszapillantóról lelógó Wunderbaum autóillatosító,

Tehát attól függ, hogy kinek mi tetszik. Valakinek bejön a Tolvajtempó, valaki inkább a Drive-ot bírja, és persze egyesek a Baby Drivert is csípik. Nem beszélve a Rágógolyó futamról, a Mad Maxról, a Felpörgetvéről, a Ford v Ferrariról, a Taxiról, a Hajsza a győzelemértről, vagy a Need for Speedről.