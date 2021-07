Fotó: Instagram

Az énekes épp a Nemzeti Vágtára készült, amikor lovasbalesetet szenvedett, melynek során eltört a lába. A történtekről akkor az Instagram-oldalán számol be, és meg is mutatta, milyen állapotba került, miután leugrott a nyeregből.

Sajnos parkolópályára tettem magam egy időre, ezen a felvételen látszik, amint bicskaszerűen visszahajlik a lábam egy balul elsült leugrás következtében

– írta a megosztott videó mellé.

Varga Viktor kórházba került, meg is műtötték és most mankóval jár, ám úgy tűnik, igyekszik némiképp viccet csinálni a dologból, még akkor is, ha nagy valószínűséggel lelkileg is nagyon megviseli, hogy a horrorbalesete miatt hosszú kényszerpihenőre ítéltetett. Legutóbbi Insta-videójában az látszik, ahogy mankóstól a vízbe veti magát egy stégről.

Taigetosz

– kommentálta viccesen a jelenetet.