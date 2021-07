A fotók alapján körbejárta az egész várost.

Fotó: John Sciulli / Getty Images Hungary

A 2017-es Baywatch, a Villámtolvaj, A Fehér Lótusz és a San Andreas színésznője az elmúlt két hétben Magyarországon kirándult — július 17-én Budapestről, most pedig Egerből posztolt fotót az Instagram-oldalára.

Daddario természetesen körbejárta a várat és a főtereket is, de töltött fel képet egy színes méteráru bolt kirakatáról és különböző festményekről is. Az, hogy a színésznő mit csinál az országban továbbra is rejtély, meglehet, hogy csak egy kis kikapcsolódásra vágyott, azonban azt sem lehet kizárni, hogy hamarosan forgatásra készül.