Fotó: Anwar Hussein / Getty Images Hungary

Augusztus 11-én öldöklő licit veszi kezdetét, szó szerint a történelem egy szeletéért: árverésre bocsátják Károly herceg és Diana hercegné esküvői tortájának egy szeletét, amely 40 éve bezacskózva várja, hogy valaki elfogyassza. Bár ezzel valószínűleg már elkésett.

A hercegi pár esküvőjén – amelyet világszerte 750 millió tévénéző követett élőben – 27 darab emeletes tortát szolgáltak fel, és az előkelő vendégsereg módszeresen be is falta ezeket, csak pár szelet élte túl a lagzit. Köztük a most kalapács alá kerülő, marcipánból kirakott címerrel díszített darab, amelyet II. Erzsébet udvartartásának egy tagja kapott, és 40 éve pihen egy hűtőben.

Fotó: PA Images / Getty Images Hungary

A kikiáltási ár 500 font (210 ezer forint), és az aukciósház munkatársa szerint a tortaszelet ugyanolyan jó állapotban van, mint amilyenben 1981. július 29-én volt. Azt azért nem ajánlják, hogy a leendő tulajdonos megegye.