Tillától már megszokhattuk, hogy bármerre jár, mindenhonnan élőzik egy rövidet. Ezt akkor is megteszi, ha mondjuk Pápai Joci nem akarja.

Fotó:Facebook

Ezúttal a Sztárban sztár leszek cím műsor öltözőjéből jelentkezett be a műsorvezető, ahol épp a zsűritagokat sminkelték a forgatásra. A szobában ott volt Majka és a rapper kisebbik fia is, ám Tilla Pápai Jocit támadta be a mobiljával, aki félmeztelenül ült egy széken. Hiába ellenkezett, a tévés akkor is felvette, sőt azt is megmutatta, milyen zokni van rajta. Utóbbiból Majoros Péter sem maradt ki.