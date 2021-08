A bírák még nem értékelték, de talán ezért is megérdemelhetne egy aranyérmet, esetleg egy nagymama elismerését, aki már megkötött több garnitúra ruhát. Tom Daley bezsebelte műugrásból az aranyérmet, majd a lelátón is elkezdett alkotni. Egyből ikonikus figurája lett a közönségnek, amint kötögetve figyeli az eseményeket és szurkol a hazájának.

Most el is készült a pulóverével, amin rajta van az olimpiai ötkarika és Nagy-Britannia zászlaja is. Lehet, hogy nem ez a hivatalos szettje az angol versenyzőknek, de lehet, hogy a következő olimpiára már ebben kellene felvonulniuk, ha már ilyen ikonikus darab lett Daley pulcsija.