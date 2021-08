A testépítőből lett színész és ex-kormányzó egy interjúban beszélt arról, hogy szerinte mi is a helyes cselekedet a koronavírussal kapcsolatban. Kifejtette, hogy sokan azzal jönnek, hogy egy szabad országban élnek, így szabadon eldönthetik, hogy viselnek-e maszkot vagy nem. Schwarzenegger - még mielőtt leidiótázta volna ezeket az embereket - elmondta, hogy csak közös erővel, a szabályok betartásával lehet felvenni a harcot a gyilkos vírussal szemben. Szerinte pofon egyszerű az egész, olyan ez, mint a jelzőlámpák a kereszteződésben. Ha pirosra vált, akkor megállsz, mert azt jelzi neked, ha átmész, akkor jó eséllyel megölhetsz embereket. A koronavírus ellen hozott korlátozásokra is így kéne tekinteni, hogy ezek olyan szabályok, amiket nem csak mások, de saját érdekünkben is érdemes betartani ezeket. Amilyen természetes az, hogy a piros lámpánál megáll az ember, úgy annak is természetesnek kell lennie, hogy tartjuk a távolságot, kezet mosunk, maszkot hordunk, beoltatjuk magunkat.

De!

Hozzátette azt is, hogy megvan a joga mindenkinek, hogy mondjuk ne hordjon maszkot, de aki így jár el, az egy idióta.

(Vanityfair.com)