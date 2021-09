Napvilágot látott néhány információmorzsa.

Azt már egy ideje sejteni lehetett, hogy folytatást fog kapni az eddig három részt megélt The Expendables filmsorozat, mostanra pedig az is körvonalazódni látszik, hogy mikor ülhetünk be rá a moziban.

A negyedik filmben a főszerepet akárcsak eddig, most is Sylvester Stallone és Jason Statham kapják, azonban Randy Couture és Dolph Lundgren is egytől-egyik visszatérnek az eredeti brigádból. Új szereplőt fog azonban alakítani a rapper, Curtis James Jackson, ismertebb nevén 50 Cent, valamint Tony Jaa és Megan Fox is.

A filmet Scott Waugh rendezi, és a napokban kezdik a forgatását, ami azt jelenti, hogy leghamarabb csak a jövő év második felében számíthatunk a kész filmre.

(Forrás: Indy100)