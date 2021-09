Eddig tartott Gabo szereplése az amerikai MTV The Challenge című műsorában. A Műsor a Nyerő Páros és az Exatlon ötvözete kábé. Pumped az első adásban el is mondta, hogy ezek az izmok, amiket felszedett, ugyan nem a szél hordta össze, de beismerte, hogy ezek csak "popcorn" muszklik. Az erőnléti feladatokban ezek nem nagyon érnek semmit. Mivel nem csak játékból áll a műsor, ezért a reality vonalon is eljuthatott volna még sokkal tovább is, de elmondása szerint ez nem az a reality, amiben otthonosan mozogna, a trash az ő területe. És megpróbálta lejjebb vinni a színvonalat trash irányba, nem sikerült. :)

Végül egy párbaj során kiesett. De így is emlékezetes figura maradt, hisz máris lett itt is egy híres mozdulata, sőt, külön nevet is adtak neki.

Íme, itt meg lehet nézni a kiesést és a búcsúzóul előadott Gabo Flexet!