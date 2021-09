Egy eredeti állapotú, 26 lóerős Trabant 601-es és egy csapat fiatal lány állította fel az új rekordot. A résztvevők a kisautó szülővárosa, Zwickau sportiskolájának a tanulói voltak, az előírás szerint valemennyien 152 centiméternél nagyobb testmagassággal. A rekord bejegyzésének feltételeként azt is kikötötték, hogy a Trabi valamennyi nyílászáróját (az ajtókat és csomagtér fedelét is) tökéletesen be kell tudni csukni.

A lányoknak mindössze három és fél percre volt szükségük, hogy megtöltsék a verdát. A kiszállást követő népszámláláskor derült ki, hányuknak sikerült a kísérlet: összesen húszan préselődtek be a nem túl bőkezűen méretezett utas- és csomagtérbe. Lehet, hogy ez sokaknak túl zsúfoltnak tűnhet, de azért én szívesen bebújnék egy ilyen autóba.